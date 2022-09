I Gemelli di Guidonia sono single o fidanzati?/ Mistero sulla vita privata…

I Gemelli di Guidonia sono sposati o single? Nessuna notizia sulla vita privata ma…

I Gemelli di Guidonia saranno ospiti del programma Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. I tre si sono aggiudicati la vittoria lo scorso anno a Tale e quale show. Sono in molti a chiedersi se i Gemelli di Guidonia siano sposati o fidanzati. I tre hanno sempre mantenuto un basso profilo per quanto riguarda la loro vita privata e non sono trapelate molte informazioni. Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, questi i loro nomi, sono stati lanciati da Fiorello nel programma radiofonico Edicola Fiore conquistando, anno dopo anno, una meritatissima popolarità. Le loro performance ed imitazioni canore hanno convinto e conquistato critica, giuria e pubblico. Un successo strepitoso che il trio ha deciso di festeggiare con la famiglia e gli affetti più cari. Sulla scia della grande popolarità ricevuta con il varietà campione di ascolti di Rai1, il pubblico è curioso anche di scoprire qualcosina sulla loro vita privata. Al momento però non è dato sapere nulla.

E’ mistero sulla vita amorosa del trio dei gemelli romani che non hanno mai fatto menzione di essere né fidanzati né tantomeno innamorati. In realtà un’eccezione c’è stata proprio in questi mesi. Sono davvero pochissime le notizie sulla vita privata e sentimentale dei Gemelli di Guidonia, freschi vincitori di Tale e Quale Show 2021 e di Tale e Quale Show – Il Torneo 2021. In occasione di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni però il trio, lanciato da Fiorello, si è sbottonato sulla vita privata. In particolare è stato Eduardo a rivelare cosa ha fatto dopo la vittoria: “Sono andato a cena con la mia compagna e poi abbiamo fatto festa con i nostri genitori”. A fargli eco Gino che ha detto: “Ci è piaciuto festeggiare in famiglia”.

I Gemelli di Guidonia al timone di un programma su Rai Radio 2: di cosa si tratta?

Da sabato 1 ottobre i Gemelli di Guidonia saranno alla guida di Happy Family su Radio 2. Dopo il successo di quest’estate, i Gemelli sono stati riconfermati al timone del programma radiofonico. Padroni di casa saranno i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma, voce storica di Radio2, pronti ad aprire le porte della mitica sala B di via Asiago per condividere con gli ascoltatori e il pubblico un inizio di giornata spensierato, divertente e con tanta musica dal vivo. Un vero e proprio show che accompagnerà le mattinate dell’estate degli italiani, al via alle 8:45 fino alle 10:30 e che regalerà un’atmosfera da vero e proprio villaggio vacanze. I conduttori promettono momenti di grande spensieratezza e allegria.

I Gemelli di Guidonia, talentuoso e apprezzato trio dello spettacolo italiano, proporranno imitazioni, canzoni, parodie, personaggi cult; momenti esilaranti che strizzano l’occhio al loro spettacolo teatrale e moltissimi altri pensati per l’occasione. I tre saranno continuamenti stuzzicati e messi alla prova da Ema Stokholma, che per la prima volta abbandona le atmosfere notturne della radio per affrontare la sveglia al mattino al fianco di milioni di italiani. Ema, la voce femminile del programma, porterà la sua incredibile energia, la sua propensione al club e quell’attitudine da dj, anche nella mattinata della radio. Il tutto condito dall’allegria della musica dal vivo: sul palco della sala B una band guidata dal maestro Pino Iodice sarà infatti la colonna sonora live del programma. Un esperimento ambizioso lanciato da Rai Radio2, la radio che più delle altre “si fa vedere”, per accompagnare e alleggerire l’estate degli italiani che, attraverso la radio o la tv, vorranno godere di due ore di spensieratezza. Il programma è scritto da Walter Santillo e Marco Verdura.











