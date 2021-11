I Gemelli di Guidonia sono sposati?/ Spuntano ammiratrici, ma…

Sono trascorse diverse settimane dall’inizio della nuova avventura dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show, ma ancora è irrisolto il mistero sulla loro vita sentimentale. I tre fratelli sono fidanzati o sposati? Evidentemente non è dato sapere se i cantanti siano impegnati da un punto di vista strettamente amoroso. Di sicuro il trio fa di tutto per alimentare il mistero, non rilasciando indizi o spunti per arrivare ad una conclusione.

Sbirciando sui loro profili social il rompicapo assume contorni sempre più indecifrabili, in quanto i Gemelli di Guidonia, solitamente, condividono solo post e video dedicati alla carriera. Va detto però che le ammiratrici non mancano: sono diversi, infatti, i commenti e gli attestati di stima nei confronti di Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino.

I Gemelli di Guidonia sono sposati? Tutto tace anche sui social

Se della loro carriera sappiamo praticamente ogni dettaglio, della vita privata dei Gemelli di Guidonia si sa poco o nulla. Questo grazie alla decisione del trio di separare la quotidianità personale con lo sviluppo della carriera e del gruppo. Dunque tutto tace per i tre artisti, che magari sveleranno più avanti qualcosa in più sul loro conto e sulla loro vita privata. Anche se in tutti questi anni se ne sono guardati bene dal farlo, mantenendo un certo riserbo pure quando hanno preso parte ad altri programmi famosi, tra i quali Quelli che il calcio (2014); Edicola Fiore (2016) Tu si que vales (2017) Italia Sì (2019) Bel tempo si spera (2019); Viva RaiPlay (2019); L’Altro Festival (2020) I soliti ignoti (2020) Made in Sud (2020) Stasera tutto è possibile (2021).

