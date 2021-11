I Gemelli di Guidonia, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Il ritorno dopo la vittoria

I Gemelli di Guidonia ancora a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, cosa accadrà dopo la vittoria?

Per i Gemelli di Guidonia Tale e Quale Show 2021 Il torneo rappresenta un ulteriore banco di prova per i tre cantanti. L’edizione classica, terminata una settimana fa, li ha visti vincitori con il loro talento che è venuto fuori ancor più che in passato. La gara sarà senza dubbio più dura anche perché tutti i concorrenti sul palco sono dotati di grande maestria, non solo i colleghi di questa edizione ma anche quelli della scorsa con i quali si sfideranno. Ci si aspetta una performance in grado di stupire e ammaliare il pubblico proprio come hanno sempre fatto. Le premesse ci sono tutte, perché hanno sempre dimostrato grande umiltà e desiderio di migliorare, nonostante abbiano già tutte le carte in regola per sentirsi vincitori a tutti gli effetti. Hanno dalla loro la rara abilità di saper modificare la tonalità di voce in ogni occasione e di sapersi trasformare negli artisti più improbabili, pertanto, sono sicuramente tra i vincitori più accreditati. Chissà chi imiteranno stasera, intanto hanno rivelato che sarebbero felici di provare a interpretare il Trio Lescano.

Gemelli di Guidonia, percorso a Tale e Quale Show

I Gemelli di Guidonia sono stati la vera rivelazione del programma, infatti sin dalla prima puntata hanno meravigliato i giurati e il pubblico con le loro splendide performance. Hanno vinto il programma, non solo per il loro estro canoro, ma anche per la loro simpatia e abilità nel trasformarsi in tutti gli artisti che hanno imitato. Dal trio del grande tormentone estivo Mille, Orietta Berti; Fedez e Achille Lauro, passando per i Pooh, i New Trolls, Il Volo, I Ricchi e Poveri sino ad arrivare ai mitici Beatles, le loro esibizioni sono state sempre accompagnate da un tripudio di favori ed elogi. Sono sempre stati ai primi posti della classifica, non hanno mai sbagliato un colpo. Un percorso decisamente positivo da parte dei tre fratelli che ha sbaragliato tutti. Per la prima volta nello show un gruppo si aggiudica la vittoria finale senza sforzi e grazie solo alla loro indiscutibile bravura. I tre ragazzi devono la loro fama al grande showman Fiorello che gli ha scoperti per caso e deciso di dar loro una possibilità facendoli esibire nel suo programma Edicola Fiore. Dotati di grande estensione vocale, tutti i brani presentati durante il programma sono stati eseguiti in maniera egregia suscitando i pareri positivi di tutto il pubblico, quello a casa, in sala e sui social.

Intervistati dal magazine Radiocorrieretv, i tre ragazzi sono soddisfatti ed entusiasti di tutto il calore ricevuto dal pubblico. Dichiarano di essere affezionati a tutti gli artisti di cui hanno effettuato imitazione, ma soprattutto ai primi tre, cioè al trio del grande successo estivo Mille. Alla domanda riguardante il loro pubblico, loro asseriscono di definirsi molto pop proprio perché amano abbracciare qualsiasi fascia d’età, dai più giovani agli adulti. Sono felici di essere seguiti da gente attenta, precisa, informata che viaggia sulla loro stessa lunghezza d’onda. I ragazzi sono molto grati anche al loro coach che ha gli ha insegnato a come modulare meglio la voce e ha sempre consigliato a come utilizzare e cambiare il colore e la tonalità, adeguandola ad ogni personaggio da imitare. I Gemelli di Guidonia sono ragazzi semplici e autentici, per questo, a loro dire, hanno ottenuto questo incredibile successo. Il nostro pubblico ci apprezza perché siamo genuini, anche se a volte pecchiamo di mancanza di malizia.

