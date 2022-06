I Gemelli di Guidonia/ “Vittoria a Tale e Quale? Non la rivediamo per scaramanzia”

I Gemelli di Guidonia ripercorrono la loro vittoria a Tale e Quale Show

I Gemelli di Guidonia sono stati ospiti dell’ultima puntata di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini su Rai1. Si è trattata dell’ultima puntata nel corso della quale le interviste agli ospiti della padrona di casa sono state molto brevi la intense. In merito ai Gemelli di Guidonia, tutto è iniziato grazia alla trasmissione di Carlo Conti Tale e quale show: da quel momento il loro talento è riesploso completamente e questo ha portato ad un incremento palpabile del loro lavoro e ad una grande popolarità. Dopo aver trasmesso un loro video relativo alla vittoria a Tale e Quale Show, hanno commentato: “non rivediamo mai il video della vittoria, per scaramanzia”.

Grazie però alla loro vittoria hanno fatto il giro delle trasmissioni e d’Italia con il loro spettacolo che proseguirà anche durante l’estate e anche dopo. Per i Gemelli di Guidonia, inoltre, si prospetta a breve un nuovo progetto con Ema Stokholma: “inizieremo dal 4 luglio una trasmissione che andrà su Radio2 e RaiDue, ci divertiremo un sacco”, hanno spoilerato.

I Gemelli di Guidonia e le loro ‘invenzioni’ artistiche

I Gemelli di Guidonia però hanno anche ricominciato a fare teatro dove, ha svelato Francesca Fialdini, sul palco accadono cose strane. Ad esempio i cosiddetti “Gemedley”: “abbiamo coniato questo termine che significa un medley realizzato dai Gemelli, ma possono essere di tanti tipi. Possiamo giocare sulle parole”, hanno commentato.

Ci sono poi le “canzoni smontate”: “ci sono venute in mente quando siamo andati la scorsa settimana nel negozio della catena svedese dove si smontano i mobili e ti devi montare tutto anche le canzoni. Abbiamo trovato un cd di Morandi smontato con le parole messe a casaccio”, hanno commentato ironicamente prima di dare la prova del loro talento. Infine non potevano mancare le imitazioni come Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Salvo Sottile, in merito al quale hanno commentato: “lui non riesce ad uscire da questo giornalismo di inchiesta”. E poi ancora Maurizio Costanzo, Orietta Berti e Achille Lauro.

