La trasmissione ‘Storie di Sera‘ – in onda questa sera nella seconda serata di Rai 1 con Eleonora Daniele – si tornerà ad occupare del vero e proprio mistero dei gemellini di Cutro che dal 1970 resta senza alcuna reale spiegazione con una famiglia che più di mezzo secolo non smette di chiedere la verità su quanto accaduto ai due neonati che vennero dichiarati morti dopo qualche giorno dalla nascita e che sono spariti nel nulla: un caso – quello dei gemellini di Cutro – lungo, complesso ed articolato, con lo spettro di una possibile tratta di esseri umani che è stato seguito dai giornalisti di ‘Storie di Sera’ e che solamente questa sera verrà dettagliato.

Al di là delle novità scoperte della redazione di Eleonora Daniele, qui vogliamo ripercorrere l’intera vicenda (almeno, per quello che ci è dato sapere allo stato attuale) dei gemellini di Cutro e per farlo non possiamo che partire dal principio: è la notte tra il 19 e il 20 gennaio del 1970 quando all’ospedale – oggi dismesso e trasferito in una nuova sede – di Crotone Lucia Iefalo Maviglia diede alla luce dopo un lungo e complesso parto due gemelli identificati con i soli numeri 48 e 49 che in un primo momento vennero dichiarati vivi dall’ostetrica che assisté al parto.

Dubbi e incongruenze sulla nascita dei gemellini di Cutro: nacquero vivi, ma vennero dichiarati morti

Al parto dei gemellini di Cutro erano presenti anche la sorella della madre e una suora che entrambe confermarono di aver visto i due piccoli in perfetta salute nonostante nacquero con due mesi d’anticipo rispetto al termine della gravidanza: alla madre – però – venne spiegato qualche giorno dopo che i piccoli (nel frattempo rinominati dai sanitari Mario e Franca per ragioni non meglio chiarite e senza interpellare gli effettivi genitori) erano stati trasferiti al nosocomio di Catanzaro che era provvisto di incubatrici non presenti all’ospedale crotonese.

Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di strano, non fosse che la trasmissione ‘Storie di Sera’ ha scoperto che solamente il 23 gennaio la stessa ostetrica che dichiarò vivi i gemellini di Cutro li registrò al comune come ‘nati morti’: una circostanza che venne resa nota alla madre dei piccoli solamente il 27 gennaio in occasione delle dimissioni dall’ospedale, con il contestuale rifiuto dei sanitari crotonesi di permetterle di vedere i corpicini ed abbracciarli un’ultima (e di fatto unica) volta.

La tesi della famiglia: i gemellini di Cutro furono venduti in una tratta di esseri umani

Per lungo tempo la storia dei gemellini di Cutro è rimasta sospesa nel nulla, con la madre che pur ritenendo fermamente che i piccoli fossero in vita in occasione della nascita non ha mai avuto supporto dai familiari nel ricercare la verità; tutto – almeno – fino agli anni ’90 quando uno dei figli della donna decise di andare a fondo e consultò i documenti dell’anagrafe di Crotone, dell’ospedale e del comune di Cutro scoprendo che se nel primo caso si parlò della morte dopo la nascita, nel secondo si riportava che i gemellini di Cutro erano nati vivi; mentre al comune non risultava alcuna iscrizione relativa alla loro esistenza.

Negli anni sono state aperte due differenti inchieste sulla vicenda dei gemellini di Cutro che hanno sempre dato esiti negativi e sono state entrambe archiviate; mentre la famiglia – che ancora oggi cerca la verità – ritiene che i piccoli sarebbero venuti regolarmente al mondo finendo però in una più ampia tratta di esseri umani e neonati che passava – appunto – da Catanzaro i cui contorni secondo le indagini di ‘Storie di Sera’ sarebbero ben più ampi della vicenda di Cutro.