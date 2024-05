I genitori di Ghali/ Il rapper di “Casa mia”: “sono figlio di una bidella con un papà in una cella”

La vita di Ghali è stata sicuramente segnata dai suoi genitori. Il rapper è legatissimo alla mamma Amel giunta negli anni ’80 dalla Tunisia in Italia. La donna si è innamorata di un uomo italiano e dal loro amore è nato Ghali Amdouni conosciuto nel mondo della musica semplicemente con il nome di Ghali. All’età di due anni il cantante resta senza padre, visto che viene arrestato per un reato. A crescerlo solo la mamma Amel che ogni settimana lo porta a visitare il papà nel carcere di Bollate. Una infanzia segnata dall’assenza del padre e dalla presenza di una madre presente e pronta a tutto pur di renderlo felice e di non farlo sentire in difetto con gli amichetti di classe. All’età di 38 anni Amel scopre di avere un tumore, ma fortunatamente è riuscita a sconfiggere il male grazie alla cure. Un momento molto difficile della loro vita che il rapper ha raccontato così sui social ” dormivamo sui tappeti, mamma era appena guarita, cucinava con i fornelli da campeggio e mettevamo il latte fuori dalla finestra per averlo freddo”.

Durante l’adolescenza si appassiona alla grafica e studia presso l’Istituto Professionale Rosa Luxemburg. Poi arriva di colpo la musica e il debutto nel 2016 con il primo singolo accompagnato da una cover in cui si fa raffigurare con la testa sulla pancia della mamma.

“Figlio di una bidella. Con papà in una cella” cantava così Ghali parlando delle sue origini e dei suoi genitori nel testo della prima canzone. E’ l’inizio del sogno: il brano diventa una hit e spopola nelle classifiche di vendita e streaming permettendo al giovane rapper di comprare una villa all’amata mamma Amel. “Ciao mamma non sono mai stato il primo della classe, ma ora sono primo in classifica. Questa vittoria è per te” sono le parole con cui Ghali annuncia sui social il suo numero uno in classifica.

Il successo ha permesso a Ghali di cambiarle la vita in meglio. Non solo l’ha fatta smettere di lavorare, ma ha cominciato a regalarle viaggi e soggiorni speciali. Alla mamma ha dedicato il suo concerto a Taormina, ma anche la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 dove è stato tra i migliori in gara.











