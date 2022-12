I genitori Giulia De Lellis/ Lei: “mia mamma mi ama e protegge” e sul padre…

Giulia De Lellis ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, anche se la mamma e il papà si sono separati. Dopo alcune difficoltà, oggi sono molto uniti. In particolare la influencer è legatissima alla mamma Sandra Piciacchia a cui ha dedicato un bellissimo post sui social. “Nonostante le imperfezioni, nonostante le stranezze, i difetti, i capricci o le sciocchezze. Nonostante tutto, noi eterni! Perché la mia mamma non è solo una mamma. E chi la conosce lo sa… ” – ha scritto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che parlando sempre della sua mamma ha aggiunto – “lei è tutte le cose del mondo insieme. Lei non si ferma, non si arrende, non smette mai. È tutto e oltre. Prima di ogni cosa è umana. Prima di tutto mi ama e protegge”.

Non solo, la De Lellis ha proseguito scrivendo: “a volte mi dimentico di dirle quante cose è ma perché è talmente tanto che prese da tutto il tempo è sempre poco. Sta volando via velocemente ma tu @mamysandra152630 resti sempre bellissima. Ora che mi fermo a guardare questo capisco che ogni cosa è per te, ogni cosa è per voi. La mia meravigliosa e folle famiglia”.

Giulia De Lellis e i genitori: “non sono sposati”

Giulia De Lellis è solita raccontare molto della sua vita privata ai fan e a chi la segue sui social. Non sono mancate le domande sulla sua famiglia e i suoi genitori su cui ha rivelato: “i miei genitori non sono sposati. Mia mamma ha avuto una figlia a 19 anni da un altro uomo, che l’ha lasciata da sola, era una ragazza madre. Mio papà quando si è fidanzato con mia mamma si è fidanzato anche con sua figlia, che non aveva il papà. Lei è proprio mia sorella a tutti gli effetti, l’ha cresciuta lui, è sua figlia a 360 gradi”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip all’interno della casa più spiata d’Italia aveva raccontato altri aneddoti sulla sua vita privata rivelando della morte della zia scomparsa durante il terremoto di Amatrice.

Non solo, sempre nella casa del GF VIP, ha parlato della separazione dei genitori avvenuta quando lei era solo una ragazzina. Dopo la separazione Giulia non aveva più alcun rapporto col padre, ma dopo un anno circa si sono riconciliati ed oggi sono una bellissima famiglia allargata.











