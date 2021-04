I Giganti, chi sono?/ Dal successo allo scioglimento fino alla reunion per…

Chi sono I Giganti?

I Giganti sono un gruppo musicale italiano la cui attività si è concentrata soprattutto durante gli anni Sessanta e composto dai fratelli Sergio e Mino Di Martino (chitarra e voce), Enrico Maria Papes (cantante e batterista) e Checco Marsella (voce e tastiere). Il gruppo conquista il successo nel 1966 partecipando al programma Un disco per l’estate con il brano il brano Tema, con cui conquistarono il terzo posto. L’anno successivo, per I Giganti, si aprirono le porte del Festival di Sanremo a cui parteciparono con la canzone Proposta. Al Festival di Sanremo 1968 cantarono anche in coppia con Massimo Ranieri il brano Da bambino senza, tuttavia, ottenere il successo dei brani precedenti. Nel 1970 il gruppo fu riformato e tornarono a Sanremo col brano Il viso di lei. Negli anni successivi, però, non arrivò il successo sperato e il gruppo tornò nell’ombra.

La reunion degli anni Novanta

Nel 1993, i Giganti, con la formazione originale, diedero vita ad una reunion per un concerto al Teatro Lirico di Milano per ricordare il produttore discografico Gianni Sassi. Papes e Marsella ricostituirono il gruppo nel 1998 senza Sergio Di Martino, scomparso due anni prima. Nel 2006, i Giganti tornano sulla scena con una nuova formazione di cui l’unico della formazione originale era Enrico Maria Papes, oggi ospite nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, in onda su Raiuno a partire dalle 14. Al suo fianco c’erano il figlio Alessandro “Ally” Papes (voce e batteria, ex Contropotere), Francesco Romagna (voce, tastiere e chitarra) ed Enrico Santacatterina (voce, chitarre, basso).

