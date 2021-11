I giganti del mare, Rete 4/ Il film d’avventura con Gary Cooper nel cast

I giganti del mare va in onda oggi, 5 novembre 2021, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un’opera appartenente al genere d’avventura e prodotta negli Stati Uniti nel 1959. La regia del film è stata affidata al celebre Michael Anderson, che ha avuto l’onore di dirigere fra gli altri Gary Cooper e Virginia McKenna, nomi altisonanti della cinematografia del genere in questione e non solo. Girato in maniera classica ha un ritmo incassante e riesce a regalare al pubblico adulto un vero e proprio turbinio di emozioni che si scatenano dall’inizio alla fine e portano a volte anche indietro nel tempo.

I giganti del mare, la trama

La storia in I giganti del mare racconta del terribile naufragio di un’imbarcazione nel cuore della Manica, durante una violenta tempesta che aveva visto l’ufficiale di navigazione in grande difficoltà. La colpa di questo evento marittimo viene fatta ricadere proprio sull’ufficiale di bordo, con l’accusa di aver lasciato che tutto accadesse con l’obbiettivo di riuscire così ad intascare l’assicurazione che copriva per l’appunto di danni. L’uomo in questione, al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti e sopratutto il suo massimo impegno nel cercare di salvare il salvabile, sceglie di restare a bordo per cercare di proteggere l’imbarcazione, sopratutto grazie all’aiuto fondamentale di un suo amico fidato, rischiando pero di perdere comunque la vita pur di difendere la propria dignità, vista la difficoltà della missione. Nonostante le palesi angherie dettate dalle condizioni atmosferiche e dalla situazione del mare, l’uomo riuscirà a trovare i reali colpevoli della deriva dell’imbarcazione; l’uomo non farà altro che intimare ai fautori del misfatto di non riprovarci in futuro, arrivando perfino ad uccidere ben due uomini a colpi di arpione, così da dare un messaggio che fosse più chiaro e diretto possibile.

