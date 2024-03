I Giganti, Pechino express 2024/ Kristian Ghedina e Francesca Piccinini tornano a splendere, ma…

Sono piaciuti moltissimo al pubblico di Pechino Express 2024, forse perché di fronte alle numerose difficoltà incontrate lungo la tappa, non si sono mai arresi. Stiamo parlando dei Giganti, ovvero Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, che nella seconda puntata della show itinerante di Sky hanno brillato. Non che sia andato sempre tutto liscio, anzi, ma i due concorrenti hanno dimostrato grande compattezza e spirito di squadra, trovando sempre una soluzione per proseguire.

Rispetto alla prima puntata, quindi, c’è stato un passo avanti notevole da parte dei Giganti, sempre più desiderosi di ritagliarsi uno spazio da protagonisti. La settimana scorsa sono riusciti nel loro intento in scioltezza, adesso però devono confermarsi in una terza tappa che si preannuncia difficilissima e come sempre ricca di ostacoli. Ci riusciranno?

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, i Giganti di Pechino Express 2024 sono ad un bivio: nella terza tappa…

Per la gioia dei fan, finalmente, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini hanno dato un bel colpo di timone nella seconda tappa di Pechino Express 2024, cancellando le perplessità emerse nella prima puntata. Certo, non è oro tutto quel che luccica. Tra i due concorrenti ci sono tante cose da affinare: va migliorata la comunicazione, la voglia di capirsi e superare i propri limiti. Nonostante l’intesa sia ancora da affinare, i Giganti hanno dato prova di essere brillanti e competitivi, grintosi ed efficaci.

La terza tappa di Pechino Express 2024 rappresenta una sorta di bivio per i Giganti, dato che possono confermare i progressi della settimana scorsa o “retrocedere” alle impressioni negative dell’esordio. Chi sono davvero Kristian Ghedina e Francesca Piccinini? Due semplici concorrenti o due veri Giganti? Chissà se questa sera, giovedì 21 marzo, avremo le risposte che stiamo cercando…











