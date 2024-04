I Giganti, Pechino Express 2024/ L’agonia continua per Francesca Piccinini e Kristian Ghedina

Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, vale a dire i Giganti di Pechino Express 2024, si sono salvati per il rotto della cuffia la scorsa settimana. Li ritroviamo in gara, dopo essere arrivati ultimissimi, grazie alle Amiche Corvaglia e Petrillo che di fatto hanno condannato i Brillanti all’eliminazione. I due atleti sono la grande delusione di questa edizione. Tra di loro non c’è feeling, manca quel minimo di collaborazione che sarebbe utile per gareggiare alla pari con le altre coppie.

Francesca Piccinini e Kristian Ghedina si sopportano a malapena, lei vorrebbe viversi appieno la gara, mentre lui sembra voler fare di tutto per appesantire una missione di per sé già complicata. Lo sciatore è stato fin qui un ostacolo per la coppia dei Giganti. I due concorrenti sono totalmente fuori dalla gara, nonostante l’impegno di Francesca che prova a coinvolgere il compagno di squadra. “Dimmi qualcosa, prendi una decisione, non posso entrare nel tuo cervello se non parli!”, il tentativo della pallavolista.

Nervi tesi nella coppia I Giganti: Kristian e Francesca non riescono a trovare un equilibrio

I Giganti non riescono a trovare una quadra. E lo si capisce fin dalle prime prove di Pechino Express 2024, quando Piccinini corre e Kristian fa di tutto per rallentarla. “Kristian, muoviti, sei peggio di una f*ca!”, la stoccata della campionessa, che di tanto in tanto inevitabilmente arriva a perdere le staffe. Neanche nella quarta tappa, dunque, la coppia è riuscita a proporre qualcosa di positivo.

Non fa funzionato quasi niente, eppure i Giganti arrivano alla quinta puntata di Pechino Express 2024, da miracolati. “Eh, sarà colpa mia?”, ha domandato stizzito Ghedina alla sua compagna. Questa è una di quelle coppie che consideriamo già spacciate, ma nel reality itinerante di Sky evidentemente può accadere tutto e il contrario di tutto. Infatti li troviamo ancora in gara… sì, ma fino a quando?

