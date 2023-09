I giorni dell’ira, Rete 4/ Spaghetti western con Gemma e Van Cleef, oggi martedì 12 settembre 2023

I giorni dell’ira, diretto da Tonino Valerii

Martedì 12 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,35, il film western del 1967 dal titolo I giorni dell’ira. La pellicola è diretta dal regista e sceneggiatore italiano Tonino Valerii, noto per avere curato numerosi spaghetti western come Il mio nome è Nessuno. Le musiche hanno invece la firma del direttore d’orchestra e compositore italiano Riz Ortolani, vincitore di un Golden Globe per la migliore canzone originale in Una Rolls-Royce gialla, di tre David di Donatello e tre Nastri d’argento.

Nei panni dei due protagonisti Scott “Mary” e Frank Talby, rispettivamente l’attore e stuntman italiano Giuliano Gemma, che nella sua lunga carriera cinematografica interpretò oltre cento film, e Lee Van Cleef, conosciuto e apprezzato per i suoi ruoli in film western, come Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone.

La trama del film I giorni dell’ira: da fuorilegge a paladino della giustizia

I giorni dell’ira è ambientato a Clifton, in Arizona, è qui che il giovane Scott (Giuliano Gemma), lavora umilmente come netturbino in attesa che arrivi finalmente un modo per cambiare la propria vita e dimostrare a tutti gli abitanti del luogo il suo vero valore. Un giorno arriva nella piccola cittadina un uomo, Talby (Lee Van Cleef), che accetta di prendere il ragazzo sotto la propria ala e trasformarlo in un pistolero di talento.

Questa svolta si rivela davvero positiva, infatti già dopo poco tempo Scott si dimostra più bravo del suo maestro. L’uomo decide così, senza alcuno scrupolo, di approfittare delle capacità del giovane, inserendolo in una banda capeggiata da lui. Il rapporto tra Scott e Talby si incrina però definitivamente quando lo sceriffo Murphy, a cui il ragazzo era molto affezionato, viene ucciso proprio dal suo maestro.

Scott decide così di abbandonare la banda di banditi e di schierarsi dalla parte della legge per contrastare le loro scorribande e sgominare il gruppo di criminali…











