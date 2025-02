I giorni dell’ira, film su Rete 4 diretto da Tonino Valerii

Giovedì 20 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film western dal titolo I giorni dell’ira. Si tratta di un progetto statunitense del 1967 diretto dal regista e sceneggiatore italiano Tonino Valerii, noto per essere stato scelto dal grande Sergio Leone come aiuto-regia per Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. La colonna sonora del film I giorni dell’ira è invece opera di Riz Ortolani, compositore italiano che lavorerà in diverse occasioni con il regista, in progetti come Una ragione per vivere e una per morire e Il ricatto.

Nei panni del giovane pistolero Scott “Mary”, l’attore italiano Giuliano Gemma, che verrà nuovamente diretto da Valerii ne Il prezzo del potere e Un bel dì vedremo. Al suo fianco l’attore Lee Van Cleef, noto per la sua partecipazione in Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Nel cast del film I giorni dell’ira anche: Walter Rilla, Yvonne Sanson, Christa Linder e Ennio Balbo.

La trama del film I giorni dell’ira: un giovane orfano che sogna di diventare pistolero

I giorni dell’ira è ambientato nella cittadina di Clifton, che da tempo vive un periodo di pace e serenità.

Qui vive un ragazzo di nome Scott, figlio di una prostituta defunta e di un uomo sconosciuto, che nonostante la vita non gli abbia risparmiato sofferenze, continua a nutrire il sogno di diventare un abile pistolero.

Il giovane viene preso in giro da tutti gli abitanti del posto, l’unico ad essergli vicino è un anziano stalliere di nome Murph Allan, conosciuto con il soprannome di “Il saggio”.

Un giorno arriva in città un uomo dall’aspetto da vero duro, un certo Frank Talby, che fa amicizia con il protagonista, suggerendogli di adottare il nome di suo madre, Mary, come proprio cognome dato che non ne ha uno.

L’uomo invita Scott a bere un whisky nel saloon della città, ma quando il proprietario si rifiuta di servire il ragazzo a causa delle sue origini, inizia una rissa violenta, che provoca la morte di un altro pistolero.

Per fortuna Talby viene assolto da tutte le accuse, mentre il proprietario del saloon picchia violentemente il povero Scott per vendicarsi.

Talby inizia, così, ad insegnare a Scott ad usare le pistole e in breve tempo il giovane diventa perfino più bravo del suo maestro, ma giorno dopo giorno la città inizia ad essere troppo stretta per entrambi, sopratutto per le azioni di Talby, sempre al limite della legalità.

Nonostante tutto quello che deve al suo maestro, Scott giura a sé stesso che si opporrà anche a lui se farà qualcosa di male e quel giorno ben presto arriva.

I due si trovano, così, faccia a faccia in un ultimo duello mortale: Scott esce vincitore da questo scontro ma, benché abbia la possibilità di uccidere il proprio avversario, decide di non sferrare il colpo finale, rinunciando per sempre alla violenza.