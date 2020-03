I gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Basta la simpatia? (Pechino Express)

I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, si confermano sicuramente una coppia molto forte dell’edizione 8° di Pechino Express. Le aspettative per la prossima puntata continuano ad essere molto alte. Devono continuare così. Ancora una volta il pregio principale dei due gladiatori è la simpatia e la forza d’animo. I due formano una coppia molto compatta che riesce a supportarsi a vicenda. Per simpatia sicuramente i due gladiatori non hanno rivali. In Thailandia sono riusciti a legare con quasi tutte le persone che li hanno ospitati o li hanno dato un passaggio. Anche in Cina finora stanno riscuotendo successo con la grande simpatia e genuinità che li contraddistingue. Il difetto che si nota molto in questa coppia è la nostalgia di casa. Uno dei due ogni tanto si fa prendere dallo sconforto, ma anche in questo caso il bello della coppia è che quando uno ha un momento di down l’altro è lì per supportarlo. In questa puntata è stato Marco ad avere un brutto momento ma Max è riuscito a farlo calmare.

I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, così la settimana scorsa

I due fortissimi concorrenti della coppia de I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, sembrano iniziare la quinta puntata di Pechino Express. La prima prova della puntata consiste nel trovare i luoghi di Dali che ciascun concorrente trova nella busta dorata. Max e Marco devono trovare il Canshan Gate e, dopo qualche difficoltà iniziale, nel trovare un passaggio giungono a destinazione e trovano le indicazioni per la prova successiva: cioè completare una cartina muta con i 14 Stati mancanti. Ogni Stato sbagliato costerà ben due minuti di ritardo. Intanto Marco e Max si sentono abbastanza sicuri della loro prova. Arrivati alla verifica i due gladiatori scoprono di aver sbagliato solo tre stati per cui partiranno con sei minuti di ritardo. Partono per la prossima tappa e trovano dopo un po’ un passaggio ma faticano un po’ e la barriera linguistica si fa sentire tantissimo. Mentre sono in macchina con una coppia che si è offerta di portarli alla tappa il conduttore Costantino fa una chiamata e svela la prossima prova: andare a far la spesa al mercato e comprare gli ingredienti per la zuppa a base di noodles al di là del ponte, un piatto molto famoso della cucina cinese. La famiglia si offre di accompagnarli anche a far la spesa.

La quarta posizione

Grazie al loro aiuto sono tra i primi tre ad arrivare da Costantino e non solo si qualificano per la prova vantaggio ma avranno anche un posto in cui dormire. Affrontano la prova vantaggio contro i wedding planners e la coppia mamma e figlia. Ma alla fine sono i wedding planners ad avere la meglio. Dopo la prova vantaggio i due si dirigono verso Qujing e cercano un passaggio. Lo trovano subito e fanno anche amicizia. A un certo punto Costantino li informa che devono cercare un alloggio. Si imbattono nel capo del villaggio che decide di offrirgli un posto in albergo. Marco però ha un momento di tristezza sentendo l’affetto della popolazione del villaggio. L’indomani ripartono e cercano subito un passaggio. Prima di raggiungere Costantino devono risolvere un’ultima prova, scrivere la lunghezza della muraglia cinese. Alla fine i due gladiatori arrivano quarti nella puntata.

Dove è finito l’Uzbekistan?





© RIPRODUZIONE RISERVATA