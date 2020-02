I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Da Sanremo all’oriente (Pechino Express)

Insieme formano la coppia de I Gladiatori della nuova edizione di Pechino Express: Max Giusti e Marco Mazzocchi sognano in grande per la loro imminente avventura in Oriente. Max Giusti è un attore, comico e conduttore televisivo italiano, diventato popolare grazie alla conduzione di Affari tuoi qualche anno fa. Nato a Roma 51 anni fa, è sposato da undici anni con Benedetta Bellini, di cui ha recentemente parlato a Vieni da me, con la quale ha avuto due figli (Caterina e Matteo). Tra le sue imitazioni più riuscite si annovera quella di Cristiano Malgioglio. Negli ultimi giorni, come altri concorrenti di Pechino Express, è stato a Sanremo per promuovere la sua partecipazione all’adventure game di Rai Due. Durante le giornate sanremesi, Max Giusti ha postato un selfie significativo insieme a Elodie (clicca qui per la foto), dichiarando pubblicamente di fare il tipo per il suo brano. Inoltre, proprio dal palco dell’Ariston insieme a Costantino della Gherardesca e Dayane Mello, Max Giusti ha ricordato a tutti la data iniziale di Pechino Express. Al fianco del popolare comico italiano ci sarà Marco Mazzocchi, volto noto della redazione sportiva Rai. La loro amicizia risale alla partecipazione comune in Quelli che il calcio.

Insieme a Max Giusti troveremo a Pechino Express nella coppia I Gladiatori il giornalista sportivo Marco Mazzocchi 53 anni originario di Roma. Sposato con Monica, ha una grande passione per i viaggi ed è stato il volto Rai durante i Mondiali 2006 vinti dalla Nazionale di calcio italiana. Anche Marco Mazzocchi si è unito di recente ai complimenti tributati ad Amadeus e al 70° Festival di Sanremo, pubblicando una serie di tweet celebrativi per la kermesse sanremese, sottolineando come il segreto del successo debba ricercarsi nella felicità contagiosa trasmessa dal direttore artistico di quest’anno. Ad oggi una vittoria della coppia composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi appare improbabile. Allo stesso modo, sono basse le possibilità che I gladiatori vadano molto lontano nel percorso. Di sicuro però non mancheranno le risate, soprattutto da parte di Max Giusti, che in un’intervista a Blogo ha ammesso di aver voluto partecipare a Pechino Express per mostrarsi di nuovo al pubblico Rai dopo alcuni anni trascorsi a Discovery (canale Nove).

