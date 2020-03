I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Pronti a ripartire (Pechino Express)

Nella sesta tappa di Pechino Express 2020 i due simpaticissimi gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi si sono misurati in sfide e sorprese imprevedibili. Nella settima puntata in onda questa sera su Raidue, la coppia è chiamata a riscattarsi, dopo aver evitato l’eliminazione per un soffio. Dunque cosa è accaduto la settimana scorsa? Marco ha viaggiato con Carolina, l’altra metà dei wedding planner, mentre Max ha giocato con Nicole delle collegiali. Marco e Carolina sono stati i primi a finire, Max e Nicole invece li abbiamo visti impegnati nel copricapo due volte. I due si sono subito messi alla ricerca di una macchina per raggiungere la nuova tappa. Max e Nicole, ultimi e con una penalità, hanno portato con loro un ospite per il viaggio: l’esperta creatrice dei cappelli, Xiou Jou. Nel corso della puntata Max e Nicole riescono a prendere un taxi ma ben presto si trovano a piedi. Marco e Carolina trovano un passaggio verso la tappa successiva assistono ad una simpatica scenata con una signora anziana scatenata. I due vanno d’accordo e creano subito un legame tra loro…

I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi: una tappa movimentata a Pechino Express 2020

Carolina e Marco sono stati i primi ad arrivare nei granai costruiti sull’acqua ma per loro fortuna hanno trovato in dotazione degli stivali di gomma per svolgere la prova. Quindi trovano subito la busta. Max e Nicole, invece, fanno un po’ più tardi con la presenza della loro accompagnatrice, la salutano e vanno avanti trovando subito un passaggio.

Marco e Carolina, dopo essere stati anticipati da Enzo, trovano una macchina e proseguono il loro percorso. Nel frattempo Costantino li avvisa che devono cercare un alloggio per la notte. Max e Nicole trovano subito una coppia che li ascolta. Carolina e Marco si appoggiano ad un gruppo di giovani che non solo si offre di pagar l’albergo ai due ma si offrono anche di dargli un passaggio per l’indomani. Max si esibisce per i suoi ospiti in una canzone italiana, prima della ripartenza verso Congjiang. Carolina e Marco sono i primi ad arrivare alla tappa dove si svolge la prova vantaggio ma attendono che i loro compagni originali arrivino prima di proseguire la gara. I gladiatori si aggiudicano la prova vantaggi e infliggono un handicap alle top, facendole partire per ultime.

I Gladiatori chiamati a dare il proprio meglio nella settima puntata

I concorrenti proseguono quindi per la prossima tappa, quella finale, Longsheng. I due però hanno qualche difficoltà durante il percorso e devono svolgere l’ultima prova, la canzone dei bambini cinesi nella scuola elementare di Longsheng. Dopo qualche intoppo i due arrivano tra gli ultimi però, grazie alla vittoria nella prova vantaggio, non sono a rischio eliminazione e si salvano così. La coppia di gladiatori in questa puntata ha dimostrato che la loro grande forza dipende dall’intesa e l’amicizia che c’è tra di loro. La separazione in ogni caso è riuscita a recare beneficio e a dare respiro ai due. La coppia Marco e Carolina si è dimostrata molto affiatata, però anche la coppia Max e Jennifer non ha affatto sfigurato. Il pregio di Max e Marco è la loro voglia di mettersi in gioco. I difetti emersi nell’ultima puntata sono forse stati dettati dallo scambio coppia avvenuto ad inizio puntata, con una certa difficoltà che si è tradotta in ultimo posto evitato solo grazie alla prova vantaggio. I gladiatori devono migliorare la loro strategia in vista della puntata di questa sera, altrimenti rischiano seriamente di essere esclusi dal gioco.



