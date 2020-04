I Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Tensioni con i Wedding (Pechino Express)

I gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi iniziano l’ottava puntata di Pechino Express 2020 con qualche battutina da parte di Costantino. Il conduttore chiede a Max come si trovano in Cina e, quando lui risponde che la meta è tra le più difficili, Costantino rimarca che lui ha passato sei anni con Selvaggia Lucarelli per cui non dovrebbe trovarlo così difficile. Tra l’imbarazzo generale Max risponde in modo molto diplomatico e si passa a dire chi vorrebbero avere con loro in Corea del Sud. Marco, inizialmente, dà un no secco ai wedding planner. La prima prova vede i 2 gladiatori impegnati a costruire l’immagine dell’anatra con il tangram, il celebre gioco cinese. Sono i secondi a ultimare la prova. Dovranno andare ora nella strada principale di Wuzhou. Devono utilizzare i 300 Yuan che hanno sul conto per raddoppiare i loro soldi realizzando un’impresa. I gladiatori non perdono tempo e iniziano a realizzare uno spettacolo di musica in cui un inaspettato Max Giusti si esibisce. Partono verso la prossima tappa e nonostante la difficoltà nel trovare passaggi riescono ad arrivare alla bandiera. Sono però soltanto secondi e non si qualificano per il bonus ma si per la prova vantaggio. Costantino dice loro di cercarsi un alloggio e che devono portare con se diversi chilogrammi di farina e delle uova. Dopo qualche fatica iniziale trovano un alloggio per la notte. Si fanno pagare la notte in un albergo a cinque stelle e sono davvero contenti. Dopo una bellissima nottata di riposo i gladiatori sono pronti a partire e fare la prova vantaggio. La prova vantaggio consiste nel cucinare dei noodles particolare con un bastone di bamboo. I due però perdono la prova e sono i wedding planner a vincere. I galdiatori ripartono e vanno verso la tappa finale. Alla fine però arrivano solo terzi e sono i wedding planners a dover decidere chi eliminare tra loro e le due collegiali. Enzo e Carolina però optano per le collegiali per cui anche stavolta sono salvi.

Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi: salvati dai Wedding Planner

I gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi hanno iniziato la puntata di Pechino Express 2020 con qualche screzio con i wedding planners. Quando Costantino chiede loro chi vorrebbero in gara loro dicono che non vorrebbero i wedding planners. Però, in realtà, poi cambiano idea e dicono che sono le collegiali la coppia che non vorrebbero in gara. Come dice Enzo, in un certo senso hanno allevato le 2 serpi in seno visto che prima le hanno salvate e poi sono diventate fortissime. I due gladiatori in questa puntata hanno avuto un difetto principale, una certa aggressività nella ricerca dei passaggi. Nella prossima puntata di Pechino Express per i due gladiatori sarà vitale che rimangano concentrati e non perdano la pazienza. Il loro pregio, cioè la creatività e la voglia di mettersi in gioco, sono aspetti che li distinguono dagli altri concorrenti ma per farli fruttare a pieno devono essere tranquilli. In questa puntata sono arrivati terzi e insieme alle collegiali hanno rischiato di essere eliminati. L’occasione di oggi sicuramente li aiuterà ad essere ancora più motivati e anche a iniziare un gioco di strategia.

