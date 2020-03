I Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Video Chi può fermarli? (Pechino Express)

I Gladiatori, alias Max Giusti e Marco Mazzocchi, sono semplicemente la coppia più forte e completa dell’edizione 2020 di “Pechino Express”. Un verdetto per nulla affrettato e confortato dai fatti: nelle prime due puntate il tandem capitolino ha conquistato due successi di tappa consecutivi, mentre nella terza hanno vinto la prova immunità, mettendosi al sicuro dall’eliminazione e affrontando con estrema serenità la seconda porzione del viaggio. Dopo aver mangiato il durian, frutto asiatico dall’odore fortemente sgradevole, Max e Marco provano a convincere i monaci a dar loro un passaggio, ma non hanno grande fortuna e devono ringraziare il buon cuore di una signora che li fa salire a bordo. Quando devono cercare un alloggio, non hanno molta fortuna, poiché si imbattono in un edificio davvero fatiscente. Marco è spaventato a morte per il bagno che gli viene offerto dalla famiglia e decide di cercare altrove. I Gladiatori trovano quindi una gentile famiglia che li invita anche a cena. Marco vive qualche istante di crisi emotiva, ma al suo fianco c’è l’amico Max a rincuorarlo e a restituirgli il sorriso.

I GLADIATORI MAX GIUSTI E MARCO MAZZOCCHI: IMMUNI E IMBATTIBILI

Il giorno successivo i Gladiatori partono verso Nam Tok, dove si svolge la prova immunità. Ancora una volta sono Max Giusti (reduce da un momento di crisi personale, risolto con un confronto e un lungo abbraccio con il suo compagno d’avventura) e Marco Mazzocchi insieme alle Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ad arrivare per primi al traguardo, ma durante la sfida i due gladiatori romani hanno il sopravvento e si aggiudicano un premio molto ambìto: una notte in un hotel di lusso. Il principale pregio del duo laziale è, senza dubbio, la capacità di affrontare gli ostacoli al meglio e sempre con il sorriso. Il loro difetto più grande, se così può essere chiamato, riguarda invece riguarda lo sconforto da cui di tanto in tanto i due si lasciano prendere a causa della tensione del gioco e della lontananza delle loro famiglie. In quei frangenti, però, il loro punto di forza consiste nel grande rapporto che li unisce: quando uno si blocca, l’altro arriva subito in suo soccorso. Va da sé, dunque, che le aspettative per i Gladiatori per la prossima puntata e per le tappe future dell’adventure game siano molto alte. Max e Marco, in questo momento, sono, insieme ai Wedding Planners (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e ai Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma), la coppia da battere (occhio anche alle Top Ema Kovac e Dayane Mello, però…).





