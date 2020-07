I Goonies 2 si farà?/ Steven Spielberg e Goldberg rompono il silenzio

I Goonies 2 si farà? Dopo 25 anni dal primo film lo sceneggiatore Adam F. Golberg rompe il silenzio sui social delineando quello che sarà il futuro del film cult anni ’80. Goldberg su Twitter ha scritto: “faccioconcorrenza a @joshgad come più grande fan de I Goonies. Per gli ultimi 9 anni ho scritto segretamente la sceneggiatura per un sequel, così, per divertimento. È il mio capolavoro. Avevo persino in programma un meeting con Richard Donner, che però è stato cancellato per via del lockdown! I Goonies 2 si farà una volta passata l’emergenza. Ve lo prometto!!!”. Finalmente è arrivata la conferma ufficiale da parte dello sceneggiatore che sui social ha postato anche una foto del possibile copione del secondo capitolo del film d’avventura del 1985 diretto da Richard Donner. Stando alla foto pubblicata da Goldberg, il possibile titolo del seguito del primo fortunatissimo “I Goonies” dovrebbe chiamarsi ” The Goonies II: Never Say Die”. La notizia, manco a dirlo, ha scatenato i tantissimi fan e nostalgici del film cult che da venticinque anni aspettano di vedere il secondo capitolo per scoprire cosa è successo a quei giovani ragazzi che, dopo aver ritrovato una mappa del tesoro, partono all’avventura alla ricerca del leggendario tesoro di Willie l’Orbo

I Goonies 2: Goldberg annuncia: “il mio capolavoro”

I Goonies 2 si farà! La conferma ufficiale è arrivata dal profilo Twitter di Adam F. Goldberg che ha deciso di rompere un lungo silenzio annunciando di essere a lavoro già da diverso tempo alla sceneggiatura del secondo film che preannuncia sarà “il mio capolavoro”. Non è dato sapere di più, ma il film è in cantiere e le cose cominceranno a muoversi non appena sarà rientrata l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Intanto proprio durante il lockdown tutti gli attori del film del 1985 si sono riuniti: da Sean Astin a Josh Brolin, da Martha Plimpton a Kerri Green, da Jeff Cohen a Corey Feldman. E ancora: Jonathan Ke Quan, Joe Pantaliano e Robert Davi, il regista Richard Donner, lo sceneggiatore Chris Columbus e a sorpresa anche Steven Spielberg che aveva lavorato come autore al soggetto del film. Presente anche Cyndi Lauper, la cantante che ha dato la voce alla colonna sonora “The Goonies ‘R’ Good Enough”. Anche Steven Spielberg, parlando del futuro del film, su Zoom ha detto che l’idea è nell’aria da tempo: “Chris, Dick e io, assieme a Lauren Shuler Donner, abbiamo avuto diverse conversazioni al riguardo. Praticamente ogni due anni iniziamo a proporre nuove idee, ma non si concretizzano mai. Il problema è che l’asticella per questo genere è davvero troppo alta, non credo che abbiamo avuto successo nel trovare un’idea che possa essere migliore de I Goonies che abbiamo realizzato negli anni ’80”.



