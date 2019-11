I Goonies tornano al cinema/ 35esimo compleanno per la pellicola cult anni ‘80

Tornano al cinema I Goonies. In occasione del 35esimo anniversario del film cult, la Warner Bros ha deciso di riportare nelle sale cinematografiche lo stesso per tre giorni. Chi vorrà gustarsi “I Goonies” tirati a lucido, potrà farlo dal prossimo 9 all’undici dicembre, in piene festività natalizie. La pellicola sarà proposta in versione 4K, quindi decisamente superiore a livello di qualità rispetto all’originale anni ’80. Il film realizzato da Steven Spielberg, racconta la storia di una banda di ragazzini che scoprono una mappa del tesoro e decidono di vivere un’avventura alla ricerca del bottino del pirata Willie l’Orbo, nascosto nei sotterranei. Una storia che regalerà numerosi colpi di scena anche perché sulle tracce dei dobloni d’oro si metterà anche una sgangherata banda di malviventi, che cercheràdi dare del filo da torcere ai giovani di cui sopra, con esiti a volte esilaranti.

I GOONIES LANCIARONO BROLIN E AUSTIN

I Goonies sono stati pubblicati per la prima volta nel 1985, con la regia di Richard Donner e la splendida sceneggiatura di Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo). Steven Spielberg, invece, ne è stato il produttore nonché l’ideatore della stessa pellicola. Un film che ha lanciato nel mondo dello spettacolo attori del calibro di Josh Brolin (vistosi nel mondo Marvel nell’interpretazione di Thanos), nonché Sean Austin, famoso in particolare per “Il Signore degli Anelli” nonché per l’amatissima serie tv Netflix “Stranger Things”. Il ritorno dei Goonies nei cinema sarà un’occasione per i ragazzi nati negli anni ’80 e ’90 per ri-gustarsi uno dei loro film preferiti, ma anche per le nuove generazioni, che forse non hanno mai visto prima d’ora quella pellicola cult. Probabile che in occasione del ritorno dei Goonies, vengano organizzati eventi correlati nonché la vendita di merchandising dedicato.

