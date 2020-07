I Goonies/ Video, su Italia 1 il film con Sean Astin e Josh Brolin (oggi, 25 luglio)

I Goonies va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 25 luglio, alle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato nel 1985 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con la Amblin Entertainment. La regia è stata affidata a Richard Donner con soggetto scritto da Steven Spielberg mentre la sceneggiatura porta la firma di Chris Columbus. Il montaggio è stato eseguito da Michael Kahn, le musiche della colonna sonora sono state composte da Dave Grusin e nel cast figurano Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman e Kerri Green.

I Goonies, la trama del film

Ecco la trama de I Goonies. In una cittadina dello Stato dell’Oregon un pericoloso criminale di nome Jake è riuscito ad evadere di prigione grazie all’aiuto di suo fratello e di sua madre. Le forze di polizia hanno messo in atto un lungo inseguimento che, tuttavia, non ha dato i frutti sperati. I criminali, infatti, sono riusciti a far perdere le loro tracce alle forze dell’ordine. Intanto, un ragazzino di nome Clark va a casa dei fratelli Mike e Brandon per raccontare quanto ha visto.

Inoltre, poco dopo, vengono raggiunti da altri ragazzini di quel quartiere per parlare del loro divertimento quotidiano, ma anche e soprattutto di una situazione che li rende molto infelici.

Nello specifico, sono stati informati dai rispettivi genitori del fatto che da lì a poco dovranno lasciare le loro case in quanto il loro quartiere dovrà essere oggetto di un importante investimento da parte di una società finanziaria che prevede di costruire un campo da golf in una struttura sportiva capace di ottenere enorme considerazione a livello turistico.

I ragazzini decidono poi di andare in soffitta dove trovano gli scarti del materiale utilizzato per allestire un museo nella piccola cittadina. Tra questi materiali di scarto, scoprono una misteriosa mappa realizzata in lingua spagnola che Clarke cerca in qualche modo di tradurre. Inoltre, scoprono anche un medaglione piuttosto strano che sembra poter essere magico. Grazie ad un giornalino che riescono a trovare nelle vicinanze di queste cose, scoprono di una storia legata ad un esploratore dato per scomparso durante la ricerca di una famoso tesoro che sarebbe stato nascosto nei pressi della cittadina da una pirata conosciuto come Willy l’orbo.

I ragazzini decidono, per questo motivo, di sfruttare questa situazione ed in particolar modo di mettersi alla ricerca dell’oro per ottenere quella ricchezza necessaria che consentirebbe al quartiere di continuare ad esistere e quindi ai loro genitori di non dover subire lo sfratto dalle loro case. Purtroppo questa missione li metterà a stretto contatto con i tre malviventi fuggiti di prigione. Insomma, per loro avrà inizio un’incredibile avventura che gli permetterà di scoprire una realtà straordinaria.

Video, il trailer de I Goonies





