I grani di pepe e il tesoro degli abissi/ Su Italia 1 il film tedesco

I grani di pepe e il tesoro degli abissi, film di Italia 1 diretto da Christian Teede

I grani di pepe e il tesoro degli abissi sarà trasmesso oggi, domenica 8 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 14.30. Il film è diretto da Christian Teede nel 2021. Il regista tedesco è noto soprattutto per film quali Gonger – Das Böse vergisst nie e La maledizione del re nero. Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee ha per protagonista l’adolescente Alice, incredula, quando le viene permesso di passare insieme all’amico Tarun le vacanze.

La situazione idilliaca cambia velocemente quando Jaswinder, la madre di Tarun, ricercatrice marina e che ha scoperto come diminuire la mole di rifiuti di plastica nei mari (grazie a Garbext, un microbo modificato geneticamente) subisce un furto: tutti i suoi documenti riservati le vengono sottratti. Inoltre Jaswinder scompare. Alice e Tarun cercano di capire cosa sia accaduto grazie all’aiuto di tre nuovi amici.

I grani di pepe e il tesoro degli abissi, la trama del film: crimini e…

Il cast de I grani di pepe e il tesoro degli abissi è composto da giovani attori tedeschi, ossia: Charlotte Martz, Emilia Flint, Caspar Fischer-Ortmann, Leander Pütz, Linda Madita, Myriam Abbas e Badasar Colbiyik. Il film si ispira alla longeva e fortunata serie tv tedesca I Grani di pepe (in produzione dal 1999), soprannome con cui si indica un gruppo di cinque ragazzi che non solo devono affrontare le tipiche problematiche adolescenziali, ma devono anche risolvere e indagare su alcuni crimini commessi e si ficcano spesso nei guai. Il loro nome deriva dal fatto che il quartier generale è un magazzino di spezie ad Amburgo. Non a caso alcuni degli attori de I grani di pepe e il tesoro degli abissi hanno lavorato anche in alcuni episodi della serie televisiva.

