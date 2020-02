I guaglioni, Gennaro Lillio e Luciano Punzo/ “Mestiere” e simpatia (Pechino Express)

L’inseparabile duo composto da Gennaro Lillio e Luciano Punzo, “I guaglioni”, dimostrano subito di essere ben più che due bei ragazzi a Pechino Express 2020. Grazie alla loro forza e al gioco di squadra riescono in poco tempo a tirare su la cassa essenziale per la prima prova, far ripartire il motore della barca e arrivare sull’isola. Trovano un biglietto con le istruzioni per risolvere un indovinello che aiuterà ad aprire la cassa. Dopo qualche sforzo riescono a trovare il Buddha. I guaglioni arrivano sull’isola e iniziano la seconda prova: trovare la famiglia che ha custodito in casa gli zaini che avranno durante il loro viaggio. Il percorso non è finito qui perché, prima di andare, dovranno finire la zuppa di pesce piccante tipica del Paese. Intanto, dopo aver superato il percorso, si gettano in una corsa disperata nella direzione della spiaggia del Buddha. Alla fine non sono i primi ad arrivare sul tappeto rosso e devono pescare dalla baia le mappe per iniziare il loro percorso. Arrivati sull’isola di Koh Bra sono tra i primi a trovare un passaggio. Subito dopo devono trovare alloggio ma non hanno la fortuna degli altri. Come posto in cui dormire trovano un magazzino di mangimi con una puzza micidiale. Sono ufficialmente i terzi fino a questo punto della gara. La mattina successiva Costantino gli assegna la nuova prova, offrire la frutta in un’edicola votiva in segno di riconoscenza.

I GUAGLIONI, GENNARO LILLIO E LUCIANO PUNZO A PECHINO EXPRESS

I guaglioni però non hanno capito che devono portarli agli edicolanti, li danno alla famiglia che abita vicino all’edicola votiva. Adesso si preparano alla nuova tappa, il tempio di Phanom. Sono i secondi che arrivano al tempio. Inizia la prova immunità in cui dovranno affrontare un percorso ad ostacoli sui trampoli. Con 27 ghirlande sono loro a vincere la prova. Ecco che sono premiati con un bonus, una degustazione di ostriche. I vantaggi non sono finiti: devono assegnare un handicap a una coppia e scelgono di farlo alla coppia madre e figlia. Passano la giornata a raccogliere le ostriche mentre gli altri affrontano la prova dei cocchi. I due guaglioni sono molto motivati a partecipare e vincere Pechino Express. Si sono presentati in ogni momento molto concentrati e rapidi. Con gli altri concorrenti sembra che ci sia abbastanza armonia, a parte quanto accaduto con Soleil che mentre correvano verso la spiaggia ha dato un calcio a Gennaro per rallentarlo. Dopo l’accaduto i due si vendicano dopo aver vinto la prova immunità e danno alle due un handicap. I due guaglioni nella prossima puntata dovranno riuscire a mantenere il ritmo acquisito e se fanno così le possibilità di vincere saranno ottime.

