I Jalisse, chi sono e carriera/ Il trionfo a Sanremo 1997 con “Fiumi di parole” e il ritorno al Festival

Chi sono i Jalisse: la nascita del duo e la vittoria a Sanremo 1997

I Jalisse hanno una storia musicale davvero particolare, per certi versi unica, che negli ultimi giorni li ha portati a tornare alla ribalta in tv. Il duo musicale, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian (coppia professionale ma anche nella vita), si incontrò per la prima volta nel 1990. Nel 1994, poi, formarono i Jalisse e parteciparono al Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole: grazie a quel brano vinsero l’edizione conquistando il primo posto e ben due premi.

Nello stesso anno presero parte all’Eurovision Song Contest a Dublino con la stessa canzone e ottennero il quarto posto, diventando così famosi anche a livello internazionale. Dopo la vittoria a Sanremo, tuttavia, i Jalisse subirono un declino nella propria carriera. Il duo volle dare continuità al grande successo di quel 1997, tuttavia negli anni successivi non riuscirono mai a ritornare in gara sul palco dell’Ariston: ogni loro canzone proposta, infatti, veniva scartata. Inoltre, si è spesso parlato di un presunto boicottaggio nei loro confronti, da parte della critica, dei media e del mondo dello spettacolo e della tv.

I Jalisse, le difficoltà dopo Sanremo: il ritorno in tv e al Festival di quest’anno

Dopo il Festival di Sanremo 1997, infatti, i Jalisse proseguirono la propria attività musicale ma con molta meno risonanza. Solo negli ultimi anni il duo è ritornato protagonista in televisione, attraverso la partecipazione a diversi programmi. Nel 2018 hanno preso parte alla trasmissione di Amadeus Ora o mai più su Rai 1, arrivando secondi nella classifica generale. Nello stesso anno, poi, Alessandra Drusian ha partecipato a Tale e quale show e alla settima edizione del programma Tale e quale show – Il torneo.

Molto più recente è la partecipazione nel 2023 a L’Isola dei famosi, sino al grande ritorno al Festival di Sanremo nell’edizione di quest’anno. Il duo, infatti, è stato ospite sul palco dell’Ariston dove hanno riproposto la celeberrima Fiumi di parole: un’iniziativa partita da Fiorello, che ha voluto regalare loro una bellissima emozione dopo anni complicati. A seguire, i Jalisse hanno preso parte alle selezioni per Una voce per San Marino per rappresentare la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest 2024: a trionfare, però, è stata la band spagnola dei Megara.











