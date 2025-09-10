I Jalisse, dopo 28 no consecutivi, saranno in gara al Festival di Sanremo 2026? Pronto un brano da presentare a Carlo Conti: l'indiscrezione

I Jalisse e Sanremo: dalla vittoria nel 1997 ai 28 no consecutivi

Cresce la curiosità e l’entusiasmo attorno al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio del prossimo anno e con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti per la seconda edizione consecutiva. In queste settimane si rincorrono le indiscrezioni attorno al cast dei Big in gara, ma al momento nulla è confermato; sarà lo stesso Conti, tra pochi mesi e in diretta al TG1 delle 13.30, ad ufficializzare i cantanti.

Chi sicuramente ha tutta l’intenzione di rimettersi in gioco e di “spezzare una maledizione” che dura ormai da 28 anni sono sicuramente i Jalisse. Il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di parole, poi presentato anche all’Eurovision Song Contest di Dublino.

Tuttavia, da quel momento, la loro storia con Sanremo si è bruscamente interrotta poiché non sono stati più chiamati a partecipare alla kermesse. Solo di recente, nell’edizione 2024, sono stati invitati come ospiti durante una delle serate, in cui si sono esibiti con Fiumi di parole, ma di nuove partecipazioni in gara nemmeno l’ombra…

I Jalisse a Sanremo 2026? “Presenteranno un brano a Carlo Conti“

Dopo la vittoria del 1997, i Jalisse hanno presentato ogni anno un brano da portare in gara per il Festival di Sanremo, ma hanno ricevuto ben 28 no consecutivi, incluso quello di quest’anno. La tenacia e la determinazione sono però il loro forte, e così spunta l’indiscrezione delle ultime ore: il duo è pronto a candidarsi nuovamente per il prossimo anno?

Lo scoop è di Giuseppe Candela ed è stato riportato all’interno della sua rubrica C’è Chi dice… sul nuovo numero del settimanale Chi da oggi in edicola. Il giornalista rivela infatti che “presenteranno al direttore artistico Carlo Conti un brano per partecipare in gara a Sanremo 2026“. Sarà per loro davvero la volta buona o arriverà il 29° no consecutivo? I dubbi verranno sciolti con l’ufficializzazione del cast, al momento ancora lontana.