I Jalisse: “Isola dei Famosi come nuova sfida”/ “L’obiettivo però è sempre Sanremo…”

I Jalisse, dalla passione per la musica all’inedito ruolo di naufraghi all’Isola dei Famosi 2023

Gli appassionati di musica e non solo avranno certamente a mente il nome dei Jalisse, storico duo italiano che grazie al trionfo al Festival di Sanremo nel 1997 hanno costruito un discreto successo tra Italia ed estero. Proprio la kermesse è stata però più croce che delizia per Alessandra Drusian e Fabio Ricci; i ripetuti “no” incassati sono diventati quasi un meme sui social. I Jalisse però non demordono, e nel frattempo sono pronti a cimentarsi con un’altra sfida televisiva: L’Isola dei Famosi 2023.

I Jalisse – duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci – sono dunque tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. Prima della partenza per l’Honduras, hanno commentato la scelta ed altri temi con un’ampia intervistajalisse per Il Giornale. “Perché proprio L’Isola? Ci siamo sempre messi in gioco, perchè non farlo anche stavolta? Sicuramente non sarà facile privarci della nostra quotidianità, non è facile per nessuno e, più passa il tempo, più diventa difficile farlo”.

Nel corso dell’intervista rilasciata per Il Giornale, Alessandra Drusian e Fabio Ricci – Alias I Jalisse – hanno analizzato la prossima esperienza all’Isola dei Famosi anche dal punto di vista del concetto di privacy e del loro personale approccio. “All’Isola ci sarà tutto tranne che privacy? Noi nel nostro piccolo la nostra l’abbiamo sempre protetta, non cambieremo idea“. Su quello che sarà il loro inedito volto in Honduras hanno invece spiegato: “Siamo persone tra le persone, senza maschere. Senza rischiare di sembrare ipocriti o falsi, noi siamo identici sia sul palco che nella vita privata e quindi saremo noi stessi anche qui in Honduras. Stiamo insieme da 31 anni, ci conosceremo bene oppure no?“.

Come prevedibile, il focus finale dell’intervista dei Jalisse si sposta su obiettivo che sembra impresso sulla pelle di Alessandra Drusian e Fabio Ricci, il Festival di Sanremo. “Arrivederci Sanremo? No, quello rimane sempre il nostro obiettivo e il nostro sogno, figurarsi se cambia adesso. Se ci riproveremo? Non stiamo mai fermi, almeno musicalmente: siamo cantautori e raccontiamo sempre le cose che viviamo in prima persona”. In conclusione, arriva anche un retroscena dei Jalisse su un prossimo progetto artistico: “Avevamo iniziato a scrivere un brano per l’estate ma ci siamo dovuti fermare per L’Isola dei Famosi“.











