I Jalisse: “L’unione la nostra grande forza”/ “Sanremo 2025? I brani non ci mancano”

Il duo di cantanti e artisti I Jalisse, è stato ospite stamane negli studi di Storie Italiane, da Eleonora Daniele. “Abbiamo un sacco di progetti – raccontano Fabio e Alessandra – tante cose, abbiamo la tournée internazionale a ottobre con Eurovision on tour, un bel momento che ci stiamo godendo e che ci stiamo meritando”. Eleonora Daniele aggiunge: “Siete stati un po’ bistrattati, vi siete lamentati giustamente” e Roberto Alessi aggiunge: “I Jalisse sono dei grandi artisti che a volte si sono dimenticati di essere dei grandi artisti e si sono un po’ troppo lamentati ma nell’ultimo Sanremo hanno ricevuto un grande abbraccio. I Jalisse sono la dimostrazione che la grinta e la costanza, il non crederci mai premiano”.

“Se loro oggi ci sono – ha aggiunto il giornalista – e io non mi sono mai dimenticato di loro è perchè hanno continuato a lavorare e da questo punto di vista sono un grande insegnamento per i giovani. Quando hanno vinto Sanremo io sapevo che stavano insieme, li ho chiamati ma mi hanno detto che non stavano insieme, era falso, bene stanno insieme da 32 anni ed hanno cercato di tenermelo nascosto”. La replica: “Noi abbiamo protetto la nostra intimità, un produttore mi disse che se io avessi avuto un rapporto con Alessandra non avrei più lavorato con lei. Noi ci siamo messi insieme nel 1992”.

I JALISSE: “A SANREMO MESSI IN UN MOMENTO STRATEGICO”

Come dura un amore nel lavoro e nei momenti più difficili? “L’unione è la forza di me e di Fabio – racconta Alessandra de I Jalisse – condividiamo momenti belli e difficili, non hai il peso sulle spalle, c’è una formula magica ma non voglio conoscere gli ingredienti perchè ogni giorno cambia. Il nostro è un grande amore? Assolutamente 32 anni non sono pochi e la musica è la colonna sonora delle nostre giornate”.

Invece di chiudere il Festival di Sanremo dovevamo aprirlo? Domanda Eleonora Daniele: “Ci hanno messo in un momento strategico, quando c’era la classifica”. Fabio ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto tre momenti di una serata di Sanremo, quindi cosa dire…”. Ma I Jalisse hanno già un brano pronto per Sanremo 2025? “A noi i brani non ci mancano. Il nostro ultimo brano è Paradiso è qui che abbiamo scritto assieme”.

