I laureati/ Su Italia 1 il film di e con Leonardo Pieraccioni

I laureati, film di Italia 1 con Rocco Papaleo e la Cucinotta

I laureati va in onda oggi, domenica 17 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 23.30. Si tratta del film d’esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi; i produttori sono Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusić; la fotografia è di Alessandro Pesci e la scenografia di Francesco Frigeri. Ad affiancare Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini ci sono Gianmarco Tognazzi, Rocco Papaleo e Maria Grazia Cucinotta. Gianmarco Tognazzi è un attore e conduttore italiano; si approccia al teatro dagli inizi degli anni novanta e recita in spettacoli come Crack, Macchine in amore,

Il mio West/ Su Rete 4 il film di Cecchi Gori

La valigia di carne, Testimoni, A qualcuno piace caldo, Closer, Il rompiballe, Prima pagina e Un nemico del popolo. Prosegue la carriera nel mondo del cinema, recitando in film quali Una storia semplice, Teste rasate, Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Passato prossimo e e Viaggio sola. Rocco Papaleo è un attore e regista italiano, attivo in teatro, in televisione e al cinema. La carriera sul grande schermo inizia alla fine degli anni Novanta con Il male oscuro e prosegue con Senza pelle, Con gli occhi chiusi, Ferie d’agosto, Il barbiere di Rio, Senza parole, Del perduto amore, Viola bacia tutti e molti altri. Con Pieraccioni si crea un lungo sodalizio artistico, tanto che Papaleo recita in diversi film del regista toscano. Nel 2010 esordisce alla regia con Basilicata coast to coast, con cui vince il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Globo d’oro.

Little Miss Dolittle/ Su Rai 2 il film con Peri Baumester

Maria Grazie Cucinotta è un’attrice, produttrice ed ex modella italiana, nota per la sua partecipazione ne Il postino e in 007 Il mondo non basta. Nel cinema italiana si è distinta in film e fiction per la televisione come Il sindaco, Italiani, Padre papà, Il quarto re, Camere da letto, Avvocato Porta, La seconda moglie, Los Angeles – Cannes solo andata, Il mondo non basta, Ho solo fatto a pezzi mia moglie e molti altri. A metà degli anni Duemila inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale All the Invisible Children e Last Minute Marocco. Nel 2011 debutta alla regia nel corto Il maestro, presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nancy Drew e il passaggio segreto/ Su Italia 1 il film di Katt Shea

I laureati, la trama del film: quattro amici universitari

I laureati racconta la storia di Leonardo, Rocco, Bruno e Pino, quattro universitari, trentenni e fuori corso. I quattro convivono a Firenze e hanno delle vite turbolente: Leonardo ha lasciato la moglie dopo solo qualche mese dalle nozze; Bruno studia solo per poter gestire l’azienda del suocero; Rocco campa facendo il metronotte e Pino tenta il successo con il cabaret.

Mettendo lo studio sempre all’ultimo posto, i quattro si divertono senza pensare mai al futuro. Alcuni eventi li spingono però a riflettere sul domani: il tentativo di suicidio del professor Galliano, ex docente di Leonardo del liceo e suo mentore, e le disavventure amorose di Letizia, sorella di Rocco e di cui Leonardo è innamorato.

Il video del trailer “I laureati”













© RIPRODUZIONE RISERVATA