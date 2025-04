La cultura italiana vive di tradizioni, fulcro delle espressioni artistiche e a loro volta trasudano pezzi di storia e originalità che rappresentano un ‘unicum’; esempio lampante è la compagnia teatrale I Legnanesi, fautori di miriadi di commedie recitate in dialetto legnanese e che con il suo stile unico ha scritto pagine significative del teatro italiano. Fondata da Felice Musazzi e Tony Barlocco nel 1949, è ancora oggi una delle realtà più longeve del settore con diversi volti di spicco che negli anni hanno avuto modo di primeggiare in rappresentazioni uniche nel loro genere.

Satira e umorismo, questi i due cavalli di battaglia de I Legnanesi che nel tempo hanno perfezionato la rappresentazione di quella che era la corte lombarda mettendo in evidenza difetti, fattezze, chiaramente amplificando il tutto al fine di mettere in scena commedie sempre più irriverenti. Come anticipato, diversi sono stati gli interpreti storici della compagnia teatrale oltre ai fondatori Felice Musazzi e Tony Barlocco.

I mille volti de I Legnanesi: la storia compagnia teatrale che porta in scena la corte lombarda

Iconico il ruolo di Antonio Provasio nei panni de ‘ la Teresa’, il quale ha ereditato il ruolo dal compianto Felice Musazzi, venuto a mancare nel 1989. Tre anni prima era invece passato a miglior vita il secondo storico fondatore de I Legnanesi, Tony Barlocco; iconico volto de ‘il Giovanni’. Al suo posto è subentrato Enrico Dalceri che ha tentato di non lasciare al caso l’eredità del compianto attore che ha reso quella maschera tra le più rappresentative e irriverenti della compagnia teatrale. Potremmo ancora prolungare il racconto della miriade di personaggi della corte lombarda abilmente rappresentati da I Legnanesi, così come gli attori che hanno avuto e hanno ancora l’onore di primeggiare nei teatri d’Italia portando in scena personaggi iconici. Oggi è proprio Antonio Provasio a redigere i testi sempre più ricchi e variegati della compagnia teatrale; spettacoli che prima portavano la firma del compianto fondatore Felice Musazzi.