C’è una compagnia teatrale in Italia che non solo è longeva, ma è l’unica che si possa definire en travesti: si sta parlando dei Legnanesi, fondata nel lontano 1949 appunto a Legnano da Felice Musazzi e Tony Barlocco, che ha conquistato tutta l’Italia e che ancora oggi fa sold out ogni volta che i suoi protagonisti decidono di mettere su una piece teatrale. Già, ma chi sono i suoi protagonisti?

Antonio Provasio interpreta da anni la mitica Teresa Colombo, una casalinga dal carattere forte. Enrico Dalceri è la Mabilia (che cura anche i costumi e le scenografie), la figlia della Teresa, vanitosa, esuberante e irrimediabilmente zitella. Giovanni, invece, è il marito di Teresa, che è sempre la sua vittima prediletta per scherzi e battute. Lorenzo Cordara ha interpretato Giovanni dal 2019, ma nel 2022 ha lasciato il posto a Italo Giglioli, che ricopre il ruolo tuttora.

I Legnanesi, successo assicurato: dal prossimo anno saranno al Teatro Manzoni

Dal prossimo anno i Legnanesi riconquisteranno il Teatro Manzoni dopo la bellezza di 60 anni con uno spettacolo (sempre scritto da Mitia Del Brocco) dal titolo I promossi sposi. Per ora si godono il successo de Ricordati il Bonsai (ambientato in Oriente) da mercoledì 9 aprile a domenica 13 aprile 2025. Passano gli anni, ma la campagna teatrale più longeva d’Italia rimane.

Un successo dopo l’altro, ma ci sono stati anche periodi bui come quando è morto Alberto Destrieri, che interpretava la Pinetta, ovvero l’amica anziana del cortile. Figura molto amata dal pubblico tanto che quando venne a mancare a causa di una malattia invasero i social con post e ricordi commoventi. Come hanno dichiarato Antonio Provasio ed Enrico Dalceri in una recente intervista, il pubblico che assiste alle rappresentazioni teatrali dei Legnanesi è ringiovanito, nel senso che sempre più giovani si recano a vederli, per non parlare della domenica, quando le famiglie si riuniscono per un paio d’ore d’allegria.

