I Leoni di Sicilia 2 si farà? Il regista rompe il silenzio: “Sarà il pubblico a decidere”

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia, la fiction di Rai1 incentrata sulla famiglia Florio e nata dai romanzi di Stefania Auci. Negli ultimi episodi si scoprirà come finisce la serie. In estrema sintesi la trama ruoterà attorno agli ultimi anni di vita di Vincenzo Florio (Michele Riondino) che, superati i cinquant’anni ed i tre figli ormai grandi pressa l’unico figlio maschio, Ignazio a fare una matrimonio d’interesse con una giovane di aristocratica per ottenere, finalmente un titolo nobiliare. Cosa sceglierà di fare di Ignazio? Seguire i suoi sentimenti e sposare la donna di cui è innamorato o inseguire le aspirazioni del padre?

Brennero fiction Rai1, anticipazioni puntata oggi 30 settembre 2024/ Fischer non è Mostro: svolta clamorosa

In attesa di sapere come finisce la fiction, però, in molti si chiedono se I leoni di Sicilia 2 si farà. Le indiscrezioni su una possibile seconda stagione sono molto scarne ma di recente il regista Paolo Genovese ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dove si è sbilanciato su un sequel: “Sarà il pubblico a decidere: se ama la serie, le storie di quei personaggi e vuole continuare a seguirli, la serie va avanti”. E se guardiamo agli ascolti sono stati in realtà più che ottimi. La fiction con protagonista Michele Riondino e Miriam Leone ha sfidato il colosso Temptation Island 2024 reggendo benissimo. Le puntate hanno registrato una media di 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Come finisce Brennero, anticipazioni ultima puntata 7 ottobre 2024/ Eva e Paolo: Mostro è un insospettabile

Anticipazioni I Leoni di Sicilia 2: al centro delle trame Ignazio e Franca Florio

Ed in attesa di sapere con certezza se I leoni di Sicilia 2 si farà, quando inizieranno e le riprese e quando soprattutto potranno andare in onda le nuove puntate non resta che fornire delle possibili anticipazioni su I leoni di Sicilia 2. La trama, infatti, quasi certamente sarà ispirata dal secondo romanzo della saga di Stefani Auci dal titolo L’inverno dei leoni. In questo romanzo al centro non si sono più Vincenzo e Giulia (Michele Riondino e Miriam Leone) ma il figlio della coppia Ignazio (Eduardo Scarpetta) ci sarà dunque il passaggio di testimone dal padre al figlio. Al fianco di quest’ultimo ci sarà la moglie Franca Florio che ha il volto di Adele Cammarata. Insomma non si hanno certezze su una nuova stagione della fiction di Rai1 ma nel frattempo non resta che ricordare l’appuntamento con l’ultima imperdibile puntata de I leoni di Sicilia oggi, martedì 1 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai1.