I libri più amati in carcere/ Da Harry Potter a Jack Reacher

Quali sono i libri più letti all’interno delle carceri del New South Wales? A questa domanda ha provato a dare una risposta il The Telegraph e non mancano le sorprese inaspettate. Molti detenuti, infatti, sognano di essere un cosiddetto “noble loner” a prova di proiettile come Jack Reacher. Reacher – il classico uomo che tutti gli uomini vorrebbero essere e che tutte le donne vorrebbero avere al loro fianco – è l’eroe dei romanzi polizieschi dell’autore Lee Child e e compare in quattro dei primi cinque libri presi in prestito dalle biblioteche carcerarie quest’anno. Il quinto libro tra i primi cinque è Harry Potter e i Doni della Morte.

Al di là dei primi cinque, i gusti di lettura dei detenuti suggeriscono che aspirano a voltare pagina nelle loro vite. Uno dei libri più popolari è Padre ricco, padre povero e insegna ai lettori come non si ha per forza bisogno di un reddito elevato per diventare ricchi. Con i libri sui veri crimini banditi dagli scaffali della prigione, la direttrice dei servizi bibliotecari Rebecca Bollen Manalac ha affermato che i libri di saggistica preferiti erano lingua inglese, finanza, illuminazione spirituale e testi di auto-aiuto psicologico. “I libri tengono impegnati i detenuti, incoraggiano un buon comportamento e ispirano nuovi modi di apprendere insegnando la definizione degli obiettivi e la comunicazione positiva”, le sue parole.

I libri più letti in carcere nel NSW

Tra i libri presi in prestito nella biblioteca del carcere c’è anche Shantaram, dell’ex eroinomane e rapinatore di banche Gregory David Roberts, che divenne uno dei più ricercati d’Australia quando fuggì dalla prigione di Pentridge di Melbourne mentre scontava 19 anni e fuggì in India. Il suo romanzo di 939 pagine è l’ideale per i detenuti che hanno molto tempo da riempire, rimarca The Telegraph. I titoli di Lee Childs che compongono quattro dei primi cinque libri di narrativa più diffusi sono Past Tense, Blue Moon, Night School e 61 Hours. Al Dillwynia Correctional Center di Berkshire Park, i primi cinque libri sono The Dry di Jane Harper, Angel of Death di Jack Higgins, Damaged di Cathy Glass, The Eye of the World di Robert Gordan e libri in lingua cinese di vari autori – il più preso in prestito all’interno di questi è Song of the Desert di Tong Hua. Al Metropolitan Remand and Receptio Center di Silverwater, i primi cinque includono libri di lingua che vengono prestati ad altri centri come Harrap’s Standard Learners English Dictionary e Tuttle Concise Chinese Dictionary.

