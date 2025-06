I 10 libri che non dovresti proprio perderti quest'estate: da Roberto Saviano a Diane Di Prima, tutte le novità più interessanti

Quali libri dovresti proprio portarti sotto l’ombrellone quest’estate 2025? Ecco i 10 titoli da non perdere assolutamente.

Luglio sta arrivando e con i mesi estivi cresce la voglia di evasione. Proprio in questo periodo molti cominciano a compilare la loro wishlist dei libri da leggere sotto l’ombrellone. Che si tratti di testimonianze profonde, saggi psicologici o romanzi d’amore, questo mese offre una selezione vastissima (e potentissima) di nuove uscite.

Ecco quindi una selezione di 10 libri tra narrativa, saggistica e memoir che meritano senz’altro un posto nella vostra valigia. La lista proposta è senza dubbio una bussola sicura per orientarsi tra le novità editoriali più interessanti del momento. Ma vediamole insieme.

I 10 libri da leggere questa estate

Partiamo con L’inventario dei sogni di Chimamanda Ngozi Adichie (Einaudi). Atteso da oltre un decennio, il nuovo romanzo della scrittrice nigeriana ci regala quattro protagoniste indimenticabili (Chiamaka, Zikora, Omelogor e Kadiatou) alla ricerca di identità e afffetto in un mondo post-pandemico.

Un’opera intensa che intreccia drammi privati e questioni universali, nata dal dolore personale dell’autrice per la perdita della madre.

Proseguiamo con La levatrice, di Bibiana Cau (Nord). Ambientato tra la Sardegna rurale del 1917, questo romanzo d’esordio (firmato da un’ostetrica nella vita reale) racconta la storia di Mallena, levatrice esperta ma minacciata dall’arrivo di un’ostetrica diplomata. Un racconto potente di dignità femminile e legami tra donne.

Da non perdere, poi, Di madre in figlia, di Concita De Gregorio (Feltrinelli). Tre generazioni di donne (Marilù, Angela e Ada) si confrontano con i segreti che si annidano nel cuore di ogni famiglia. Un romanzo intimo e delicato, che indaga la trasmissione emotiva da madre a figlia e l’incredibile resilienza femminile.

Quarto “posto” per Estasi americana, di CJ Leede (Mercurio). Distopico e disturbante, il romanzo di Leede ci porta in un’America devastata dal virus “Sylvie” dove la protagonista Sophie combatte per sopravvivere e riscoprire se stessa. Un horror psicologico che esplora la religione, la repressione e il desiderio in modo sorprendente.

Da Cees Nooteboom a Roberto Saviano

Altrettanto ipnotico Pioggia rossa, di Cees Nooteboom (Iperborea). In questa sua nuova fatica letteraria, Nooteboom torna nella sua amata Minorca per regalarci una dichiarazione d’amore alla bellezza dell’isola e alla sua lingua. Un libro poetico, nostalgfico, capace di trasportare il lettore in un’altra dimensone spazio-temporale.

Il cuore della foresta di Amity Gaige (NN) racconta invece la storia di Valerie, una ragazza che scompare lungo il sentiero degli Appalachi. La sua voce ci guida attraverso lettere scritte alla madre, mentre la sua ricerca si fa sempre più drammatica. Thriller e romanzo psicologico si intrecciano in questa storia di sopravvivenza e rinascita.

Quest’anno arriva anche il nuovo libro di Roberto Saviano, L’amore mio non muore (Einaudi). Saviano abbandona la saggistica pura per raccontare una storia vera e straziante: quella di Rossella Casini, studentessa uccisa dalla ‘ndrangheta per amore. Un romanzo d’inchiesta che mescola sentimento e denuncia sociale e che colpisce per la sua umanità disarmante.

Imperdibile anche Quando il mondo dorme, di Francesca Albanese (Rizzoli). La Relatrice speciale ONU sul territorio palestinese racconta Gaza attraverso dieci voci emblematiche. È un libro necessario, che restituisce dignità e profondità al popolo palestinese andando oltre la cronaca.

Diane di Prima firma invece Memorie di una beatnik (Quodlibet), autobiografia provocatoria e poetica di una delle poche donne della Beat Generation. Diane Di Prima racconta con lucidità e ironia una New York viva di esperienze, tra arte, sesso e ribellione.

L’ultimo libro nella wishlist è La fila alle poste di Chiara Valerio. Si tratta di un romanzo d’amore poliziesco con al centro le vicende dell’avvocato Lea Russo, donna sposata e con due figli. Tre anni dopo una morte violenta che ancora tormenta i suoi sogni, l’avvocato riceve un’altra terribile notizia: la giovane Agata è stata uccisa e ora è proprio lei a essere chiamata in causa.