I Little Pieces of Marmelade eliminati a X Factor 2020?/”Ce ne freghiamo dei giudici”

I Little Pieces of Marmelade eliminati a X Factor 2020?

I Little Pieces of Marmelade sono pronti ad uscire da X Factor 2020? Il duo si è detto soddisfatto del proprio percorso ma, soprattutto, pronto ad affrontare la possibile eliminazione perché il loro obiettivo era arrivare al quinto live e questa sera sarà questo quello che li attenderà. Per loro sarà complicato passare la prima manche perché la loro essenza dovrà piegarsi alle logiche del gioco e della competizione e quindi si troveranno a dover cantare insieme ad un’orchestra formata da sole donne tra violini e archi. Come sarà possibile mettere la loro musica con questa richiesta? Nel lofft ci hanno pensato molto e Manuel Agnelli ha scelto per loro i Beatles con I am the walrus. I due hanno apprezzato molto ammettendo che se hanno iniziato a fare musica è proprio grazie a loro e quindi affronteranno al meglio la prova che sono chiamati a fare per sognare l’accesso alla seconda manche in cui hanno deciso di rischiare il tutto per tutto portando sul palco un loro inedito tutto nuovo dal titolo Digital Cramps. Riusciranno a superare questo quinto live? Loro non ne sono del tutto sicuri perché molto dipenderà anche dai loro pezzi.

I Little Pieces of Marmelade: “Ce ne freghiamo dei giudici”

Giovedì scorso I Little Pieces of Marmelade hanno portato sul palco Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpinks, di sicuro non la loro migliore performance. La prima a commentare l’esibizione è Emma Marrone che ha subito fatto notare che non c’è stato rischio per loro anche se quello che fanno lo fanno sempre bene. Cambia idea Mika che se nella puntata precedente aveva chiesto loro un po’ più ses*o, giovedì scorso li ha trovati finalmente graffianti al punto giusto sia nella voce di DD che nell’unione della band. D’accordo anche Mika che li ritiene energia pura ma manca un po’ l’effetto sorpresa e forse la magia potrebbe svanire. Manuel Agnelli liquida i suoi colleghi etichettandoli come incompresibili perché in due sono riusciti a suonare e cantare come una band da cinque elementi, quale dovrebbe essere la sorpresa?



