I Lumaconi, nuova coppia di Pechino Express 2024?/ Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola la mina vagante

Questa sera, giovedì 11 aprile, i Lumaconi entrano ufficialmente in gara a Pechino Express 2024. Parliamo ovviamente di Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, una coppia che promette di essere la mina vagante di questa edizione. Siamo giunti ormai al giro di boa e il duo dei Lumaconi entra in gara per creare un po’ di scompiglio tra le coppie. Entrambi i concorrenti hanno già partecipato a Pechino Express in passato, ma la loro avventura non finì benissimo. Questa volta Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola hanno mire diverse e c’è grande curiosità su questa coppia inedita.

Lei è anche conosciuta come la temutissima professoressa de “Il collegio”. È entrata nel cast del celebre docu-reality di Rai 2 dalla seconda alla sesta stagione. Dopo uno stop nella settima edizione, la Petolicchio è tornata ne “Il Collegio 8” con una nuova cattedra. Ora una nuova avventura al fianco del comico, scrittore e attore italiano Dario Vergassola a Pechino Express 2024. Come se la caveranno?

Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, i Lumaconi di Pechino Express 2024 saranno la mina vagante di questa edizione?

Vedremo dunque come I Lumaconi si integreranno a Pechino Express 2024 e che rapporto costruiranno con le altre coppie. Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola entrano in gara da una posizione privilegiata, avendo saltato praticamente metà percorso. Energia da vendere e morale alle stelle per i Lumaconi, che proveranno a ben figurare, malgrado i trascorsi non esaltanti.

Stando alle anticipazioni di Pechino Express 2024, il ruolo della coppia sarà totalmente imprevedibile. Nella sesta tappa Dario e Maria Rosa sono pronti a sorprendere gli altri concorrenti, che non si aspettano il loro ingresso. Come se la caveranno I Lumaconi? Il comico e la professoressa sono più agguerriti che mai…

