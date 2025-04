Prosegue il percorso de I Magici, Jey e Checco Lillo, a Pechino Express 2025, il reality game di successo condotto da Costantino della Gheradesca su Sky. Durante la quarta puntata I Magici, Jey e Checco Lillo insieme a tutte le altre coppie hanno proseguito loro avventura nella Terra della Libertà presentata da Costantino della Gherardesca come “l’unico Paese del Sud-Est asiatico a non essere mai stato colonizzato. Un viaggio attraverso la storia, la cultura i famosi sorrisi in cui si respira un ritmo autentico, rilassato, quasi di altri tempi”. 450 km attendono le coppie che nella puntata della scorsa settimana si sono mosse da Khon Kaen e Phitsanulok.

I Magici si sono fatti notare per la loro caparbietà riuscendo a scoprire tra i primissimi l’indirizzo del Libro rosso, posizionato a Khek Noi. Una volta raggiunto, si sono sfidati con Gli Estetici e Le Sorelle nella prova immunità.

I Magici, Jey e Checco Lillo, convincono a Pechino Express 2025

L’avventura de I Magici, Jey e Checco Lillo a Pechino Express 2025 prosegue tra mille difficoltà. Nonostante due malus ricevuti, la coppia è risuscita a raggiungere la meta finale superando le sfide e le prove confermandosi ancora una volta molto forti e combattivi. Anche il pubblico dei social sta apprezzando il loro percorso e in tantissimi fanno il tifo per loro come confermano i tantissimi messaggi a loro dedicati “Morirei per loro per non essere banale” scrive un utente su X.

Un’altra utente su X scrive: “Complimenti a #IMagici, sono contenta che abbiano recuperato! Se lo meritano… poi dopo due malus poveretti”. La tappa è stata molto difficile, ma alla fine I Magici sono riusciti a raggiungere la meta finale classificandosi al quinto posto evitando così di essere in lizza per l’eliminazione. Cosa succederà nella prossima puntata? Il gioco comincia a farsi sempre più duro e difficile, ma Jey e Checco Lillo non hanno alcuna intenzione di mollare e in tantissimi sono pronti a scommettere che li ritroveremo in finale. Sarà davvero così?

