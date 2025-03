I Magici, Jey e Checco Lillo sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il reality show del genere avventura presentato da Costantino della Gherardesca. Tante nuove prove e difficoltà attendono il duo, che durante l’ultima puntata sono finalmente entrati nel gioco da protagonisti, tirando fuori tanta grinta, coraggio e quel pizzico di astuzia che sarà importantissimo nelle prossime fasi di gioco.

Durante la terza tappa di Pechino Express, Jey e Checco Lillo hanno dato sfoggio delle loro qualità, dimostrando di essere una coppia molto forte di questa edizione dell’adventure game firmato Sky. Un duo che appare destinato ad esplodere nel corso della prossime puntate, e siamo certi ci regaleranno tanti colpi di scena. D’altronde, hanno anche dimostrato di avere carattere e di essere pronti anche ad andare allo scontro quando trovano qualcosa scorretto o ingiusto. Cosa che li ha messi in contrasto con i Complici.

I Magici, Jey e Checco Lillo pronti ad esplodere a Pechino Express 2025

Intanto anche i social sono tutti coesi verso I Magici, Jey e Checco Lillo, tra le coppie più apprezzate di Pechino Express 2025. Sono tantissimi i messaggi di affetto verso il mago di Tiktok che ha deciso di condividere questa importante sfida con il fratello. “Anche i #magici meritano una menzione speciale…” – scrive un utente sulla piattaforma X, mentre un altro utente ha scritto “Complimenti a #IMagici, sono contenta che abbiano recuperato! Se lo meritano… poi dopo due malus poveretti”. Durante la terza puntata, infatti, I Magici hanno dimostrato tanta ‘cazzima’, visto che dopo il malus assegnato loro da I Medagliati, non si sono arresi, anzi con forza e determinazione hanno puntato al traguardo finale.

A fare il tifo per loro anche il popolo di X, dove si leggono tantissimi messaggi per loro, come quello di utente che scrive: “morirei per loro, non per essere banale”.