I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi in “Mammamia”/ Nudi su Instagram, cosa c’è dietro?

I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi nel nuovo singolo “Mammamia”. Il brano, in uscita l’8 ottobre, contiene dei riferimenti alla polemica sollevata dalla stampa francese in merito al presunto uso di cocaina del frontman del gruppo Damiano all’Eurovision Song Contest. Il cantante si era sottoposto volontariamente al test antidroga mettendo a “zittire” i francesi. I Maneskin hanno ora deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel testo in uscita si legge un chiaro riferimento alla vicenda: “I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs. They ask me why so hot? Cause I’m italiano”. Una frase che nella traduzione in italiano recita così: “Giuro che non sono ubriaco e che non assumo droghe. Mi chiedono perché sono così sexy perché sono italiano”.

I fan sono impazziti nonostante all’inizio tutti pensassero ad un chiaro tributo agli Abba. Immaginiamo che il videoclip possa essere bollente. Damiano infatti nella prima parte del brano canta: “Vuoi toccare il mio corpo, non ti è permesso. Vuoi occuparti di me, ma sono un po’ troppo. Darò fuoco a tutto il posto perché sono troppo caldo”.

I Maneskin hanno dato un assaggio del brano in anteprima su Tiktok. Nel breve video, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ballano sulle note della canzone a petto nudo mandando in visibilio i fan. Proprio nei giorni scorsi, la band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas aveva pubblicato delle finte foto di paparazzi che li riprendeva in situazioni quotidiane e in tutte si notava una cinta con su scritto proprio “Mammamia”.

Proprio nelle ultime ore, su Instagram sono apparsi degli scatti in cui i Maneskin appaiono completamente nudi. Ad accompagnare gli scatti la didascalia “Why so hot?”. Per i ragazzi la parola d’ordine è osare e a quanto pare ci riescono molto bene. Molti i commenti che si leggono sotto la foto. C’è chi dice “dovete avvertire prima” e chi scrive: “siete illegali”.



