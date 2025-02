I Me Contro Te hanno annunciato il loro matrimonio tramite un simpaticissimo video su Instagram con tanto di data di nozze. La cerimonia si terrà a settembre 2025 dopo la romantica proposta che era arrivata sempre in autunno nel 2021. Nonostante da tanti anni abbiano pianificato di sposarsi, i vari impegni lavorativi li hanno tenuti lontani dalla cerimonia vera e propria e hanno dovuto rimandare continuamente la data.

Mercedesz Henger, chi è la figlia di Eva Henger/ "Per anni io e mia madre non ci siamo parlate"

I fan sono impazziti dopo il video della coppia: Luì si è presentato in bermuda con una giacca mentre lei ha indossato un abito bianco, occhiali da sole e un velo in testa. Entrambi hanno tenuto in mano un cartellone enorme con scritto: “Ci Sposiamo! Settembre 2025“. Nella clip pubblicata sui social si vedono loro che srotolano il foglio e contemporaneamente cadono sulle loro teste una serie di bellissimi coriandoli dorati. Sotto il post una serie di commenti che dimostrano quanto i Me Contro Te siano incredibilmente amati dalla loro fanbase ancora oggi dopo diversi anni di attività.

Francesca Arena, ex compagna Luca Calvani e figlia Bianca/ L'attore: "è la mia migliore amica, il mio cuore"

I Me Contro Te si sposano: i commenti dei fan

Correva l’anno 2021 quando Luigi ha fatto la proposta di matrimonio a Sofì. “Non me l’aspettato assolutamente“, aveva dichiarato lei sui social: “Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico”. Da quel momento, però, è passato tanto tempo e sono successe molte cose, dato che i Me Contro Te hanno raggiunto l’apice del successo diventando un vero e proprio fenomeno di massa su YouTube. Oggi oltre al web sono impegnati in tanti progetti relativi sia al cinema, che ai libri e ai concerti. Non solo, pare essere in cantiere anche una serie tv.

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ Quasi sessant’anni d’amore: “E’ il mio pilastro…”

I loro fan non li lasciano mai, e alla notizia del matrimonio dei Me Contro Te hanno commentato felicissimi dell’annuncio: “Congratulazioni cuoricini, non ho mai pianto così tanto” ha scritto una loro seguace, “aiutooo siete la mia infanzia e vedervi a settembre sposarvi mi farà sicuramente emozionare“. Non solo, si leggono anche altri commenti come: “non vedo l’ora finalmente potemmo dire Quel giorno si è avverato LETTERALMENTE Mamma mia aiutooo che belloooo SI ASPETTA SETTEMBREEEEEEEE“. C’è anche chi ipotizza la data delle nozze: “Comunque secondo me si sposano proprio il 2 settembre! Oggi 2 febbraio annunciano le nozze“