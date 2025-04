I Medagliati, Jury Chechi con Antonio Rossi sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il reality game condotto da Costantino Della Gherardesca. Quest’anno i concorrenti sono chiamati a viaggiare tra le Filippine, Thailandia e Nepal: un lungo viaggio alla scoperta di una cultura così differente dalla nostra che in diverse occasioni ha messo a dura prova i concorrenti. Durante l’ultima tappa di Pechino Express i concorrenti partono da Chiang Mai con l’obiettivo finale di raggiungere Tha Ton, sempre in Thailandia. Sono 223 i km da percorrere per raggiungere la tappa finale, ma non mancano le difficoltà per i due ex campioni stellati.

Le Sorelle a Pechino Express 2025/ Social vs Samanta Togni e Debora Togni: "vi schifo più di Dolcenera!"

Jury e Antonio, vincitori della precedente puntata, possono assegnare un malus ad una delle coppie di concorrenti e decidono di penalizzare Gli Estetici. Una scelta che trova il consenso del pubblico dei social (e non solo) che non vedono di buon grado la coppia.

Jury Chechi e Antonio Rossi, I Medagliati tra i favoriti a Pechino Express 2025

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi superano con coraggio e determinazione la prova dei sette mostri a Pechino Express che ha visto i concorrenti costretti a mangiare degli animali. Si tratta di cibi assurdi come lo scorpione e l’orecchio di maiale, ma anche il cervello di maiale, delle cavallette, il sangue di pollo, dei millepiedi e infine uovo urina di cavallo. Jury Chechi con Antonio Rossi non si lasciano spaventare dalla prova; anzi i due mangiano velocemente risultando una delle coppie migliori.

Pechino Express 2025, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: ultima tappa in Thailandia

Una volta superata la prova dei “sette mostri”, i due ex campioni atletici proseguono la loro corsa verso la tappa intermedia di Mae Rim, dove è presente il secondo “libro rosso”. Tutte le coppie tranne gli Estetici, chiaramente: loro sono già qualificati per la prova immunità. Nonostante le tante difficoltà incontrate durante il percorso, si qualificano per la prova vantaggio dove si sfidano contro Gli Estetici che alla fine hanno la meglio.