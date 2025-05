Se c’è una coppia più delle altre che è riuscita a conquistare il pubblico per simpatia e talento a Pechino Express 2025, senza dubbio è quella de I Medagliati, formata da due ex atleti, Jury Chechi ed Antonio Rossi. Secondo il web, sono proprio loro due a dover vincere il programma: sono stati gli unici, fin dall’inizio, a mostrarsi forti e sportivi, mai scorretti e sempre in grado di giocare correttamente, prendendo la sfida per quello che è: un gioco. Grazie a queste caratteristiche, Jury Chechi e Antonio Rossi hanno conquistato le simpatie del pubblico che fa il tifo per loro.

Sui social, i commenti sono entusiastici nei confronti di Jury e Antonio: “Comunque I Medagliati rappresentano la sanità nel gioco: ridono e scherzano pure quando uno dei due sbaglia, gli altri son capaci di rinfacciarsi le cose per intere puntate” scrive Martina, mentre per Caterina sono “gli unici degni di vincere questa edizione”. E ancora, in un altro commento si legge: “Aggiungo che i medagliati si vede lontano un miglio che sono veri sportivi: non importa cosa va storto, sono mentalizzati sul traguardo. Non farebbero nulla per affossare gratuitamente un avversario. Dovrebbero imparare tutti da loro”. Insomma, i due sono riusciti a conquistare il pubblico proprio grazie alla loro capacità di essere sportivi e competitivi allo stesso tempo.

I Medagliati di Pechino Express 2025, Jury Chechi ed Antonio Rossi: chi sono? Qualche difficoltà ma…

I Medagliati sono arrivati in semifinale a Pechino Express e secondo il web saranno loro i vincitori, o almeno così sperano da casa. Nell’ultima puntata, l’ottava, i due non hanno vissuto momenti semplici, complice la prova in funivia, con qualche scena di panico da parte di Jury Chechi. Anche con la cucina napalese i due non sono sembrati tranquillissimi, ma nonostante ciò hanno concluso la prova alla grande e sono arrivati in semifinale. Nella puntata di stasera, 1 maggio, in palio c’è l’ingresso in finale.