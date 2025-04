I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi proseguono la loro avventura a Pechino Express 2025, il reality game presentato da Costantino della Gherardesca. Nella scorsa puntata la coppia ha dovuto percorrere 450 chilometri attraverso la Terra della libertà nel Sud-Est asiatico. Si tratta del solo ed unico paese a non essere mai stato colonizzato – ha confessato Costantino della Gherardesca che ha aggiunto – “sarà un viaggio attraverso la storia, la cultura i famosi sorrisi in cui si respira un ritmo autentico, rilassato, quasi di altri tempi”. Il viaggio ha preso il via da Khon Kaen, ma con un malus per I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi scelti dai vincitori di tappa Gli Estetici.

I campioni olimpici si sono dovuti impegnare nella ricerca di una casa dove cucinare una pasta al pomodoro per poi raggiungere il villaggio di campagna Ban Hua Fai Non Sa. La quarta tappa di Pechino Express 2025 non è stata facile per nessuno e tantomeno per Antonio Rossi e Jury Chechi che hanno mostrato dei segni di cedimento. Dopo essere stati sempre al top nelle precedenti puntate, la coppia de I Medagliati è apparsa un po’ più timorosa rispetto alle precedenti tappe ma si sono ripresi alla grande durante la marcia. Ed infatti i due hanno sempre primeggiato ed anche nella scorsa sono riusciti a salire sul podio. Campioni di simpatia e sportività giocano su un altro campionato e per il web sono già i vincitori morali.

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi a Pechino Express 2025

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi a Pechino Espress 2025 hanno poi dovuto filare 100 bachi da seta per poi ripartire alla volta del mercato dove si sono dovuti scattare una foto con dei polli in mano. Successivamente si sono diretti verso Wat Aranyik per poi raggiungere il tempio di Re Naresuan dove ad attenderli c’era Costantino della Gherardesca. La coppia si è classificata al terzo posto riuscendo così a strappare il biglietto per la quinta tappa. Il viaggio nella quinta tappa proseguirà ancora in Thailandia e a I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi non sono concessi errori, visto che per tutti gli avversari sono una delle coppie più forti di questa edizione. Riusciranno a restare ancora in gara?