Prosegue con successo l’avventura de I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi a Pechino Express 2025, il reality show del genere avventura presentato da Costantino della Gherardesca con il supporto di Fru. La terza tappa ha infatti sancito la vittoria dei due ex olimpionici, che hanno dimostrato grandissima forza sul campo non solo dal punto di vista sportivo ed atletico, ma anche nel come hanno affrontato le prove e le difficoltà incontrate.

Concentrati e responsabili, Jury Chechi e Antonio Rossi hanno affrontato ogni singola prova contando l’uno sull’altro senza fare drammi, anche quando Jury ha avuto una crisi nella giungla per via delle vertigini. A supportarlo c’era l’amico Antonio Rossi che ha saputo calmarlo e tranquillizzarlo. Ma come se la caveranno nel corso della nuova puntata’ Riusciranno a replicare questo successo o finiranno a rischio eliminazione?

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi vincitori bis a Pechino Express 2025? Cosa dice il web

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi sono stati la prima coppia a raggiungere il Libro Rosso durante la terza tappa di Pechino Express 2025. Un traguardo importantissimo quello tagliati dai due campioni atletici che sono passati direttamente alla prossima puntata, ma hanno potuto anche assegnare un malus ad una coppia di concorrenti. I vincitori hanno così deciso di assegnare il malus a I Magici; una scelta strategica che però è stata in gran parte bocciata dai social.

“Peccato. Sembravano impavidi. Forza #Magici e #medagliati” – scrive un utente su X, mentre un altro sottolinea “Il modo in cui non ha senso per me sto malus dato ai #magici da parte dei #medagliati. #pechinoexpress”. Fortunatamente c’è chi è dalla loro parte al punto da condividere la scelta puramente strategica de I Medagliati, mentre c’è chi non ha alcun dubbio “I #medagliati hanno fatto proprio una gara a se’ in questa tappa”.

