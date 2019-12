I Medici 3 / Anticipazioni 3 dicembre: Ippolita, un nuovo amore per Lorenzo

I MEDICI 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Rai 1 trasmetterà due nuovi episodi de I Medici 3 nella sua prima serata di oggi, martedì 3 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Sopravvivenza” e “Innocenti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Riario (Jack Rioth) invia i suoi uomini ad uccidere Giulio, il figlio che Fioretta ha avuto da Giuliano (Bradley James). Il bambino riesce a rifugiarsi in chiesa e viene portato d’urgenza a Firenze, dove Lorenzo (Daniel Sharman) mette in dubbio il fatto che sia davvero figlio del fratello. Lucrezia (Sarah Parish) invece lo prende sotto la propria ala, ma anche Piero reagisce male di fronte alla presenza del cugino. Riario porta poi al suo rivale notizie del Pontefice: Sisto (John Lynch) pretende che gli chieda perdono. Lorenzo di contro ha le sue richieste: vuole che il Papa ammetta di aver preso parte nella Congiura dei Pazzi. Invia il suo messaggio tramite il nipote del Pontefice, nella speranza che lo zio Carlo (Callum Blake) venga liberato. Così avviene, ma Riario ha in mente un altro piano: ordina ai suoi uomini di uccidere il prete, che però si salva. Anche se Lucrezia cerca di fargli cambiare idea, Lorenzo decide di chiedere il sostegno dei Priori nella lotta contro il Papa. Ardighelli e Spinelli (Giorgio Marchesi) suggeriscono di contro che si pieghi al volere di Sisto: dopo aver rifiutato le sue richieste, il Pontefice scomunica Firenze e il popolo inizia a dubitare del Magnifico. Riario suggerisce nel frattempo allo zio di contattare Re Ferrante per ottenere l’aiuto di Napoli. Sempre più pensieroso e con il ricordo del fratello sempre in mente, Lorenzo ritorna indietro nel tempo e intuisce che la madre di Giulio è Fioretta, a cui Giuliano ha dato uno dei suoi anelli in pegno d’amore. Scopre poi che l’anello è stato dato a Giulio, che giura di vendicare la morte della madre. Dato che il popolo soffre per la scomunica, il Magnifico convince i Vescovi a prendere le distanze da Sisto, scomunicandolo a loro volta. Furioso, il Pontefice risponde con l’invio delle sue truppe e di quelle di Napoli contro Firenze. Alcuni mesi più tardi, la battaglia è ancora accesa e Firenze ha bisogno di altri uomini. Ferrante decide invece di fermarsi, ma Sisto chiede l’aiuto di Caterina per convincere il marito ad aiutarlo ancora. Quando il vaiolo si diffonde nel convento dei domenicani, Lorenzo chiede invece a Clarice di andare a Pistoia con i figli e Giulio, che riceveranno l’educazione di Poliziano secondo il volere della madre. La donna però si sente esclusa dalle decisioni di famiglia e infrange una regola della suocera accettando che Bianca le faccia visita alla villa di campagna. Mentre Clarice è sul punto di partorire, Lorenzo abbandona il Consiglio dei Priori spingendoli a chiedere di nuovo il suo aiuto e convincendoli così a istituire il Consiglio dei Dieci perchè possa sostenerlo nella guerra. Corre poi a Pistoia sicuro che Riario stia per attaccarli, cosa che avviene pochi minuti più tardi. Lorenzo però riesce a far nascondere la sua famiglia nei sotterranei e uccide i nemici. Quando Il Conte corrompe Viscardi per avere un accesso a Firenze, Lorenzo capisce di non avere più alternative: deve andare a Napoli.

I MEDICI 3 ANTICIPAZIONI DEL 3 DICEMBRE 2019

EPISODIO 3, “SOPRAVVIVENZA” – Ferrante non accoglie volentieri le richieste di Lorenzo, nonostante possa contare sull’aiuto di Bernardo. A Napoli, il Magnifico rimane affascinato dalla bellezza e dall’intelligenza di Ippolita Sforza, che diventerà una sua alleata. Firenze però è sotto scacco e il popolo teme che Lorenzo non farà più ritorno, ma il Magnifico ottiene alla fine che Ferrante ritiri i suoi uomini.

EPISODIO 4, “INNOCENTI” – La guerra continua ormai da sette anni e Lorenzo è sul punto di stipulare un trattato di pace. Riario però non ha intenzione di farsi da parte e attacca invece Ravenna per spezzare la sua alleanza con Firenze. Intanto, Lucrezia inizia a peggiorare e si avvicina sempre di più alla morte. Il Magnifico decide così di farsi aiutare da Clarice nella gestione della banca. ottienepoi che i principi italiani firmino la pace di Bagnolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA