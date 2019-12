I MEDICI 3/ Anticipazioni del 2 dicembre: Girolamo Savona nuovo nemico di Lorenzo

I MEDICI 3: TRAMA E CAST DELLA LA SERIE TV

I Medici 3 vivrà il suo debutto nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. Andranno in onda le prime due puntate, “Sopravvivenza” e “I Dieci“. In questa terza stagione della fortunata serie sulla famiglia fiorentina, avremo modo di seguire ancora la vita di Lorenzo Il Magnifico grazie all’attore Daniel Sharman, di nuovo protagonista. Nei nuovi episodi, assisteremo all’evoluzione di Lorenzo, alle prese con la fase adulta della sua esistenza e sempre più deciso a far sì che il proprio potere riesca ad essere sempre più saldo. Firenze è ancora una fucina di turbolenze e il Magnifico di certo non ha dimenticato la sua sete di vendetta, in seguito agli eventi accaduti nel secondo capitolo. Mentre dal punto di vista artistico la popolazione vivrà un periodo d’oro grazie al Rinascimento, una corrente che permetterà a Botticelli (Sebastian De Souza), Michelangelo e Leonardo di affermare la propria arte. Al fianco di Lorenzo troveremo inoltre Lucrezia Donati, la moglie di Ardinghelli e sua segreta amante, interpretata da Alessandra Mastronardi. La moglie Clarice invece avrà il volto di Synnve Karlsen, mentre Aurora Ruffino interpreterà Bianca de’ Medici. Avremo però moto di rivedere anche Bradley James in alcuni flashback, pronto a interpretare ancora una volta Giuliano de’ Medici, ucciso durante la Congiura dei Pazzi. Fra le new entry troveremo Francesco Montanari (Girolamo Savonarola) e Neri Marcorè, quest’ultimo nei panni di Papa Innocenzo VIII, il successore di Papa Sisto IV. Il Pontefice cambierà in qualche modo i rapporti fra la Chiesa e i Medici, che tuttavia dovranno fare i conti con un nuovo nemico: Giacomo Spinelli. Il suo ruolo è affidato all’attore Giorgio Marghesi, mentre fra gli alleati di Lorenzo troveremo Johnny Harris nei panni di Bruno Bernardi, il suo nuovo e fidato consigliere. Nel cast troveremo inoltre Matilde De Angelis e Adriano Giannini in ruoli secondari, mentre fra i volti già conosciuti troveremo Jack Roth nei panni del Conte Riario.

I MEDICI 3 ANTICIPAZIONI DEL 2 DICEMBRE 2019

EPISODIO 1, “SOPRAVVIVENZA” – Sono trascorsi alcuni mesi dalla Congiura dei Pazzi e dalla morte di Giuliano: Lorenzo è ancora deciso a vendicare il fratello. Papa Sisto IV è nelle sue mire e il conflitto è ancora più acceso, soprattutto perchè il Conte Riario intende approfittare del momento per riuscire a colpire i Medici ancora una volta. L’unico modo per assicurarsi che la famiglia fiorentina abbia la peggio è scatenare una guerra fra Roma e Firenze. I Medici però verranno scossi anche da un’altra rivelazione: Giuliano ha un figlio illegittimo, Giulio. Ignorano che intanto Girolamo Savonarola, un frate domenicano sta per giungere in città per portare dalla propria parte i cittadini.

EPISODIO 2, “I DIECI” – Firenze è sotto scacco: il Regno di Napoli ha deciso di sostenere l’esercito del Papa e questo può voler dire la fine della libertà. Lorenzo non è riuscito tra l’altro ad ottenere il consenso unanime dei Priori, ma è sicuro di poter mettere in atto un piano per impedire che Firenze venga messa in ginocchio. Sceglie infatti di creare il Consiglio dei Dieci, composto da uomini fedeli che possano sostituire i Priori nelle fila decisionali. Mentre Clarice è di nuovo in dolce attesa e si trasferisce in campagna, Riario sferra un altro attacco ai suoi rivali. Lorenzo però è più preoccupato dell’imminente battaglia e decide di andare a Napoli per ristabilire la pace.



