I Melancholia/ Consacrazione arriva con Sweet Dreams degli Eurythmics?(X Factor 2020)

Lèon e Sweet Dreams Are made of this degli Eurythmics per la doppia manche dei Melancholia a X Factor 2020

I Melancholia sono pronti a lasciare la loro zona di comfort a X Factor 2020 lasciandosi alle spalle la loro trasgressione e buttandosi un po’ più sul melodico. La band lo sa bene e Manuel Agnelli, incontrandoli nel loft, ha fatto in modo di spiegarlo anche a loro che hanno accolto con favore la scelta della cover per questa puntata molto faticosa del talent show Sky che andrà in onda questa sera con una doppia manche. Nella prima i Melancholia avranno modo di riportare sul palco Lèon, il brano con il quale hanno conquistato tutti alle audizioni e con cui hanno scalato le classifiche in queste settimane. Subito dopo, nella seconda, ecco arrivare la loro svolta un po’ melodica, con la cover che proprio Manuel Agnelli ha scelto per loro ovvero quella di Sweet Dreams Are made of this degli Eurythmics. Siamo sicuri che questa loro veste inedita conquisterà e confermerà il giudizio di Mika e gli altri che salveranno la band ad un eventuale ballottaggio fermo restando che deve essere il pubblico a salvarli nella prima manche.

Tutti pazzi per i Melancholia

Anche la scorsa settimana I Melancholia hanno conquistato il pubblico e i giudici del programma portando sul palco la loro versione degli Idles con Grounds mandando in visibilio i presenti e anche la stessa Emma Marrone che continua a definirsi loro fan dicendosi pronta ad andare ai loro concerti al grido di ‘Cantami la vita per sempre’. L’entusiasmo della salentina fa piacere a Manuel Agnelli che li definisce ancora la cosa più avanti di X Factor 2020 e non solo visto che spesso si riferisce anche alle altre edizioni con un po’ di disprezzo. A loro si accorda Mika che non solo premia la loro versione della canzone ma si dice d’accordo con i suoi colleghi soprattutto per quanto riguarda la ‘presenza pazzesca’ di Bendetta sul palco. Anche Hell Raton è conquistato da loro definendosi addirittura ipnotizzato e anche la produzione ha riconosciuto subito il valore della band tanto da piazzarla sempre in coda alle esibizioni per tenere il pubblico incollato fino alla fine. Come andrà per loro questa doppia manche e il rischio della doppia eliminazione? Siamo sicuri che questo non sarà un problema loro.



