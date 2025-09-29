Vecchie glorie e nuove star dell'action ne I mercenari 2, secondo capitolo della saga capitanata da Sylvester Stallone

I mercenari 2, film su Italia 1 diretto da Simon West

Lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21:25, andrà in onda il film d’azione e d’avventura dal titolo I mercenari 2. Si tratta del secondo capitolo della saga I Mercenari (The Expendables), fortemente voluta da Sylvester Stallone che qui firma la sceneggiatura (mentre aveva diretto il primo film) per la regia di Simon West che quest’anno è uscito nei cinema con Old guy, con protagonista il premio Oscar Christoph Waltz.

Come nel primo film I mercenari 2, il cast è tutto composto da stelle dell’action. Tra gli attori principali, oltre allo stesso Stallone, troviamo Jason Statham, Arnold Schwarzenneger e Bruce Willis.

Gli effetti speciali sono di Alex Gunn, la colonna sonora e le musiche sono firmate da Bryan Tyler.

La trama del film I mercenari 2: una missione semplice diventa una minaccia mondiale

Ne I mercenari 2, l’incipit della vicenda è sicuramente la sete di vendetta nei confronti di Tool, assassinato brutalmente dopo una missione. I suoi compagni decidono di vendicarlo, ma l’impresa non sarà delle più facili e durante il film qualcosa va storto.

Mr Church, sempre più cattivo, esige dal protagonista Barney Ross e dai suoi compari un lavoro solo apparentemente facile: recuperare un importante documento governativo che viaggiava in un aereo che si è schiantato sui monti Urali, nell’Est Europa.

La missione è affidata ai mercenari, in collaborazione con Maggie, un’esperta combattente, specializzata in arti corpo a corpo. Durante questa operazione, un guerriero della squadra viene assassinato da Vilain, capo di un’organizzazione a delinquere che riesce a rubare la preziosa scatoletta, contenente una ancora più rara mappa che cela le indicazioni per un giacimento, 5 tonnellate di plutonio.

Dopo aver salvato un ricco magnate cinese catturato in Nepal e aver liberato Trench Mauser, precedentemente imprigionato, e dopo essere tornati a casa dalla difficile missione in Cina, i Mercenari si ritrovano a dover portare a casa un nuovo compito, sempre imposto dall’iroso Mr. Church.

Le tonnellate di plutonio sono una vera e propria mina vagante, poiché sono contese tra gli Stati bellicosi come risorsa e materia prima nella produzione di pericolose bombe atomiche: il valore è di circa 5 milioni di dollari al chilo.

Sbarcati in una sorta di città congelata nel passato, scoprono che si tratta di un villaggio post-apocalittico, immerso completante nei meccanismi geo-politici della Guerra Fredda.

Una volta trovato il luogo esatto in cui si nasconde il giacimento di plutonio, i problemi vengono a galla: ormai la missione è un atto duplice, vendicare il compagno morto e impedire a Vilain di sconvolgere l’equilibrio politico mondiale.