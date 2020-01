I mercenari 2/ Video, su Italia 1 il film con Jet Li e Jason Statham (20 gennaio)

I mercenari 2 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta del secondo capitolo dell’omonima Saga cinematografica che vede la regia di Simon West con soggetto tratto dalla storia scritta da Richard Wenk, Ken Kaufman e David Agosto mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso Wenk in collaborazione con Sylvester Stallone. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Todd E. Miller, le musiche della colonna sonora portano alla firma di Brian Tyler mentre nel cast sono presenti tantissimi altri piuttosto famosi tra cui Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Liam Hemsworth.

I mercenari 2, la trama del film

La squadra dei mercenari si trova in Nepal dove sta portando avanti una importante missione che ha come principale obiettivo quello di salvare il ricco cinese mantenuto prigioniero da alcuni guerrieri. Dopo aver salvato il prigioniero cinese e soprattutto avendo preso atto delle difficoltà di poter atterrare con il loro aereo in Cina, decidono di farlo atterrare attraverso l’utilizzo del paracadute. Terminata questa importante missione, il gruppo dei mercenari deve quindi far ritorno a casa dove viene effettuata una bellissima festa per festeggiare per l’appunto il buon esito della missione. Il capo dei mercenari ossia Barney, una volta che però si allontana dal gruppo e si avvicina al suo aereo privato, si vede davanti ai propri occhi una vecchia conoscenza ossia Church. Quest’ultimo gli ricorda il loro comportamento poco professionale tenuto in occasione di una missione e che non ha previsto per loro alcuna forma di arresto e quindi di detenzione presso alcune delle più terribili celle presenti su territorio americano in quanto era sicuro che in futuro avessi avuto bisogno del loro aiuto. In particolare è arrivato il momento per i mercenari di sdebitarsi di questo genere di impellenza ed in particolar modo dovranno occuparsi di una missione che li vedrà tornare in giro per il mondo con particolare riferimento nell’Europa centrale dove dovranno recuperare un’importante cassaforte che era presente su un aereo in volo purtroppo abbattuto. Non appena Barney si rende conto di non poter rifiutare questo genere di missione, richiama tutti i componenti sul gruppo per questa nuova missione che dovrà essere eseguita in particolare nei Balcani. Una volta arrivati sul posto, si renderanno immediatamente conto delle difficoltà logistiche e di spostamenti che dovranno effettuare anche perché sembra che ci siano altre organizzazioni interessate al contenuto di quella cassaforte. I vari mercenari dovranno quindi contare sulle proprie capacità nel combattere sia con l’utilizzo delle armi e sia a mano libera. Sarà una incredibile avventura che avrà un esito finale particolarmente sorprendente e per nulla scontato.

