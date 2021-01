I mercenari 2/ Video, su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (18 gennaio)

I mercenari 2 va in onda alle ore 21:20 di oggi, 18 gennaio, su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e avventura che vede come protagonisti il non plus ultra dei film action di casa Hollywood. Il film, girato nel 2012 da Simon West che si era già cimentato con la regia di film come ”Tomb Raider” o ”Chiamata da uno sconosciuto”, riunisce in un solo film un vero e proprio concentrato di muscoli e di carisma che insieme danno vita ad una storia action e caratterizzata da un senso d’avventura continuo. Il cast è composto da Sylvester Stallone, Dolph Lundgren (questi ultimi già avevano recitato insieme nel celebre Rocky IV), Jason Statham, Chuck Norris Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, e Jet Li riescono a dare lustro a questa produzione tipicamente Hollywoodiana.

I mercenari 2, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de I mercenari 2. Barney Ross (Sylvester Stallone) ritorna in gioco con la sua squadra di mercenari per una nuova missione mozzafiato e rischiosa. Barney viene contattato da Mr. Church (Bruce Willis) per un lavoro apparentemente semplice, ricattando il suo team e nascondendo la reale pericolosità del lavoro. La missione principale è quella di recarsi presso i monti dell’Europa Orientale con il fine di sottrarre un carico da un aereo precipitato.

La missione sembra essere effettivamente semplice, fino a quando un membro della squadra di Barney Ross, Tool, non viene brutalmente ucciso da un feroce boss di nome Vilain. Il motivo principale per cui entrambi i gruppi si trovano sul posto, è per recuperare dall’aereo una scatola all’interno della quale è custodita una mappa. La mappa indica il luogo dove sono custodite ben 6 tonnellate di plutonio esplosivo.

A questo punto, le reali intenzioni del Boss Vilain si palesano del tutto: egli vuole entrare in possesso di queste 6 tonnellate di petrolio per poter cambiare le sorti geopolitiche dell’intero pianeta, mettendo così sotto scacco tutte le potenze mondiali. Il gruppo di Barney Ross giura vendetta nei confronti del loro compagno caduto e danno il via ad una scia di azione e di sangue per fermare i tragici piani del Boss Vilain.

Video, il trailer del film “I mercenari 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA