I Mercenari 3, Italia 1/ Trama del film nato da un’idea di Silvester Stallone (27 gennaio)

Italia 1 per la serata del 27 gennaio, propone alle ore 21:20 il film appartenente al genere azione e avventura dal titolo I Mercenari 3. Si tratta del terzo episodio della serie Expendables, iniziata per la prima volta nel 2010 in virtù di un’idea di Silvester Stallone che nel primo episodio vestiva i panni di protagonista e regista. Il film, uscito nel 2014, è una produzione statunitense e si basa su un soggetto dello stesso Stallone con Dave Callaham e vede la regia di Patrick Hughes. Il cast è composto da attori di primo piano, oltre a Stallone, tra i quali dobbiamo menzionare Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jason Statham, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes e Kelesey Grammer. Il film è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures e per assicurare un ottimo risultato, la sceneggiatura è stata curata nei minimi particolari da Daniel T. Dorrance, la fotografia a Peter Menzies mentre gli effetti speciali sono opera di Dimitar Krustev. La colonna sonora, infine, si avvale delle ottime musiche di Brian Tyler.

I Mercenari 3, trama

Barney Ross (Stallone) guida i mercenari verso la liberazione di Doc (Snipes) suo vecchio amico e molto abile con coltelli e arti marziali; subito dopo averlo liberato inizia una nuova missione: intercettare un carico di bombe in carico a una nave diretta in Somalia. Purtroppo giunti in prossimità della nave si imbattono negli uomini di Conrad Stonebaks (Gibson) dando vita a una feroce sparatoria; Conrad infatti vuole vendicarsi di Ross che anni prima aveva tradito il loro legame. Nel conflitto a fuoco rimane ferito Hale Caesar (Crews) e sono costretti ad un veloce ritorno in America. Ross incontra qui Max Drummer (Ford) un ex agente della Cia che gli concede una nuova occasione per cercare Stonebanks e farlo processare per i crimini di guerra. Viene formato così un nuovo team di mercenari che parte alla ricerca di Stonebanks, in un crescendo di colpi di scena.

